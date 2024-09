A- A+

trânsito CTTU promove oficinas de segurança no trânsito no Compaz Eduardo Campos, nesta quarta (18) A "Expo Fazendo Trânsito Compaz", como é chamada a ação, integra a Semana Nacional de Trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) realiza, nesta quarta-feira (18), uma ação educativa aberta ao público voltada para a promoção de conscientização sobre segurança no trânsito. A atividade começa a partir das 13h no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife. A "Expo Fazendo Trânsito Compaz", como é chamada a ação, integra a Semana Nacional de Trânsito.

Programação do evento

Ao todo, o evento vai contar com cerca de 250 alunos de três escolas municipais da região do Compaz, que devem participar de oficinas e dinâmicas interativas, como o circuito de bicicletas, onde as crianças podem aprender regras de trânsito de maneira prática e lúdica.

Também estão previstas oficinas de desenho de ruas e mobilidade sustentável, jogos educativos, distribuição de materiais lúdicos e educativos, além de demonstrações dos equipamentos utilizados pelos agentes de trânsito. O objetivo é permitir ao público a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desses profissionais, com a exibição de viaturas e outros itens de segurança viária, como semáforos e placas.

Atividade lúdica

Para a etapa lúdica da atividade, heróis e vilões da Liga da CTTU vão brincar com as crianças e ensinar sobre segurança viária e comportamentos a serem seguidos no trânsito. Lançado em 2021, o projeto traz como o personagem principal Justina, uma super-heroína inspirada nos agentes de trânsito, cuja principal característica é a "justiça e o cumprimento das leis de trânsito", de acordo com a autarquia.

O parceiro de Justina é o Amarelinho, um herói com uma personalidade amigável, que faz alusão aos orientadores de trânsito. A terceira heroína é a Pedalita, uma entregadora que defende a mobilidade ativa. Enquanto os heróis são responsáveis por um trânsito seguro, gentil e com uma mobilidade sustentável, os vilões representam os cidadãos imprudentes, que cometem infrações de trânsito e não têm responsabilidade com a segurança viária.

