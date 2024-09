A- A+

Recife Obra altera o trânsito em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, na segunda-feira (16) A interdição tem início às 9h e deve durar até 16h do mesmo dia

A Rua Arabaiana, no trecho entre as Ruas Dagoberto Pires e Espardate, em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, será interditada na segunda-feira (16) para uma obra no sistema de drenagem.

A informação foi divulgada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emturb), responsável pelo serviço, o bloqueio deve durar de 9h às 16h.

O desvio da via deverá ser feito a partir da Rua Dagoberto Pires, seguindo pela Avenida Brasília Formosa, até a Rua Badejo.

