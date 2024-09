A- A+

Dez pessoas foram detidas e 12 motocicletas, apreendidas, durante a operação "Rolezinho", realizada na Zona Oeste do Recife, na noite dessa quinta-feira (12) e madrugada desta sexta-feira (13).



A ação integrada aconteceu na BR-101, nas proximidades da reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Operação aconteceu na noite dessa quinta-feira (12) e madrugada desta sexta-feira (13) | Foto: PMPE/Divulgação

Participaram da ação as Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).



"Após planejamento operacional estratégico, foram posicionadas equipes em barreiras de contenção, que resultaram em apreensões", destacou a PM.

Ao todo, foram feitas 40 autuações por infrações de trânsito, além da apreensão de 12 motocicletas.



O chamado "rolezinho" consiste em aglomeração de motocicletas em vias públicas para a realização de manobras consideradas irregulares pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



Entre as irregularidades está empinar a moto, disputar corrida, conduzir sem capacete e exibir manobras perigosas, que podem acarretar multa, retenção do veículo e até mesmo a suspensão da habilitação.

