A- A+

trânsito CTTU monta esquema especial de trânsito para corrida no Bairro do Recife, neste domingo (15) A corrida tem largada prevista para às 7h, com percursos e 5, 10 e 18 quilômetros, com início em frente ao Forte do Brum

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para orientar a população na Etapa Primavera do Circuito das Estações. A corrida está marcada para o domingo (15), com início em frente ao Forte do Brum, no Bairro do Recife, Centro da cidade.

A corrida tem largada prevista para às 7h, com percursos e 5, 10 e 18 quilômetros. Aqueles que optarem pela distância menor, devem começar na Praça da Comunidade Luso Brasileira, em frente ao Forte do Brum, seguindo pela Avenida Alfredo Lisboa, Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros, Avenida Marquês de Olinda e Ponte Maurício de Nassau.



De lá, os participantes retornarão pela Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega, Avenida Alfredo Lisboa até a Avenida Militar, onde vão finalizar a corrida.

Os corredores que escolherem a trajetória de 10 quilômetros, farão o mesmo caminho, mas seguirão pela Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Avenida Engenheiro José Estelita e retornarão por todo trajeto feito, até a linha de chegada, na Praça da Comunidade Luso Brasileira.

O percurso mais longo, de 18 quilômetros, seguirá pela Avenida Engenheiro José Estelita e ainda passará pela Ponte Paulo Guerra. Logo em seguida, os participantes percorrerão mais três quilômetros pela Via Mangue, de onde retornarão seguindo pelo mesmo percurso feito, até o Forte do Brum.

Segundo a organização do evento, o encerramento está previsto para às 9h. A liberação das vias deve ocorrer no mesmo horário. Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.



Veja também

armamento Alemanha insiste que não entregará armas de longo alcance à Ucrânia