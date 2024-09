A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros diante de residência na Zona Oeste do Recife Inquérito deve apontar a autoria e a motivação do crime

Um homem de 28 anos foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (11), no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi encontrada no local sem vida, com perfurações de arma de fogo. O corpo estava em frente a uma residência.

"Um inquérito policial foi instaurado e as diligências seguem até o esclarecimento do crime", afirmou a polícia, acrescentando que o caso foi registrado como homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

O inquérito deve apontar a autoria e a motivação deste crime.

O corpo do homem foi encaminhando ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

