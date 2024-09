A- A+

cultura Baile "Referência Nordestina" estreia no Recife, neste sábado (14), com nomes da música da região Evento acontece no Quintal do Sossego, ao lado do Simpol em Santo Amaro, a partir das 21h

O baile "Referência Nordestina" estreia no Recife neste sábado (14). O evento nasceu com o objetivo de unir nomes da música do Nordeste para promover uma festa bem tradicional para o público. A primeira edição acontece no Quintal do Sossego, ao lado do Simpol em Santo Amaro, área central da cidade, a partir das 21h.

Dentre as atrações, estão nomes de toda a região, como: Nego Freeza, de Salvador (BA); SH, de João Pessoa (PB); Bira e o Bando de Caruaru (PE); e Fabidonas, do Recife. Para comandar o som durante toda a noite, o público também vai aproveitar Dj Ksb - ex-Faces do Subúrbio - e Dj Beto.



Para participar da festa, basta comprar o ingresso, no valor de R$ 10, e doar 1 kg de alimento não perecível para que a organização contribua com ações sociais.

