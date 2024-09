'Ozymandias', de 'Breaking Bad', é eleito o melhor episódio de série da história; conheça o top 10

A- A+

Quais os melhores episódios de série da história? Foi essa difícil pergunta que a revista Rolling Stone arriscou responder com um ambicioso top 100 dos melhores episódios de séries de todos os tempos. A publicação reuniu episódios de produções que vão desde os anos 1950 até os dias de hoje.

Para fazer uma lista diversificada, a revista decidiu incluir apenas um episódio por série, evitando que produções clássicas, como " Breaking Bad" e "Família Sopranos", dominassem a seleção com vários capítulos.

No topo da lista ficou "Ozymandias", clássico episódio da quinta temporada de "Breaking Bad".



Confira como ficou o top 10. A lista completa está disponível no site oficial da revista.

10) "Teddy Perkins", de "Atlanta" (temporada 2, episódio 6)

Engajada e divertida série criada e estrelada por Donald Glover, "Atlanta" tem como seu ponto algo o episódio "Teddy Perkins", na segunda temporada. O personagem do título, vivido pelo próprio Glover, de baixo de muita maquiagem, é um rico exótico e de comportamento estranho, que vive em uma mansão.

Donald Glover como Teddy Perkins na série Atlanta - Foto: reprodução

Ele recebe a visita de Darius Epps (Lakeith Stanfield), que responde a um anúncio para buscar lá um piano pertencente a um famoso músico. Chegando no local, Darius é recebido por Teddy, que se diz irmão do músico. Aos poucos, Darius vai percebendo que não vai ser fácil deixar a mansão.

9) "Family Meeting", "The Shield" (temporada 7, episódio 13)

Apesar de suas idas e vindas, com muitos momentos irregulares ao longo dos anos, "The Shield" chegou a seu último episódio em ótima fase, falando sobre consequências.

Michael Chiklis em cena de The Shield - Eoto: reprodução

No episódio, os policiais corruptos Vic Mackey (Michael Chiklis), Shane (Walton Goggins) e Ronnie (David Rees Snell) precisam lidar com tudo o que fizeram de ruim ao longo de toda a série.

8) "Part II", "Raízes" (episódio 2)

A minissérie de 8 episódios que fez história na TV americana no final dos anos 1970, quando também foi exibida no Globo, contou com seu segundo capítulo na lista.



Adaptada de best-seller de Alex Haley, a trama acompanha a linhagem da família do autor, mostrando desde a escravização do ancestral Kunta Kinte (LeVar Burton) até a libertação de seus descendentes.

Cena da minissérie Raízes - Foto: reprodução

O episódio em questão mostra a tentativa de uma revolta no navio que transportava os escravos e ainda conta com uma dura cena em que Kunta é alvo de chibatadas por escapar de uma plantação.

7) "Showdown Part 2", "Cheers" (temporada 1, episódio 22)

Uma das sitcoms de maior sucesso da TV nos Estados Unidos, "Cheers" fez história no último capítulo de sua primeira temporada.

Diane Chambers (Shelley Long) e Sam Malone (Ted Danson) formam o casal principal de Cheers - Foto: reprodução

O episódio representou o auge do "eles ficam, eles não ficam" entre o bartender Sam Malone (Ted Danson) e a garçonete Diane Chambers (Shelley Long), em uma fórmula que seria repedida por séries de comédia até os dias de hoje. Um beijo explosivo marcou o final do episódio, que bateu recordes de audiência nos EUA.

6) "The Suitcase", "Mad Men" (temporada 4, episódio 7)

Don Draper (Jon Hamm) e Peggy Olson (Elisabeth Moss) passam uma noite desenvolvendo uma campanha para uma bolsa da Samsonite. Em meio ao trabalho, aproveitam o tempo juntos para debater sua relação que envolve amizade, mentoria e muito mais.

Peggy Olson (Elisabeth Moss) e Don Draper (Jon Hamm) em Mad Men - Foto: reprodução





Um trabalho soberbo dos dois atores, que fizeram história com a série. "Mad Men" poderia contar com mais episódios na lista, mas sem dúvida este ocupa bem sua posição.

5) "The Contest", "Seinfeld" (temporada 4, episódio 10)

"Seinfeld" foi outra sitcom que fez história na TV americana. E a comédia de situação teve um de seus grandes momentos quando Jerry (Jerry Seinfeld), Elaine (Julia Louis-Dreyfus), George (Jason Alexander) e Kramer (Michael Richards) se veem em uma aposta para ver que consegue ficar mais tempo sem se masturbar.

Elaine (Julia Louis-Dreyfus), George (Jason Alexander), Kramer (Michael Richards) e Jerry (Jerry Seinfeld) em Seinfeld - Foto: reprodução

O episódio foi tão ousado que Larry David chegou a pensar a se demitir do time de roteiristas, mas a audiência de 18,5 milhões de pessoas salvou o capítulo de qualquer tipo de crítica vinda da emissora, a NBC.

4) "College", "Família Soprano" (temporada 1, episódio 5)

O episódio que mudou a história do antiherói na TV americana. Não existiria "Mad Men" ou "Breaking Bad" sem o episódio de "The Sopranos" que traz o protagonista Tony Soprano (James Gandolfini) assassinando brutalmente um homem que havia traído a máfia anos antes.

Tony Soprano (James Gandolfini) em cena marcante de Família Soprano - Foto: reprodução

Tudo isso em meio a uma viagem com a filha, Meadow (Jamie-Lynn Sigler). Nunca antes uma série americana havia colocado seu protagonista tomando uma atitude tão brutal.

3) "International Assassin", "The Leftovers" (temporada 2, episódio 8)

Após tomar uma dose fatal de veneno para expulsar as vozes de sua cabeça, Kevin Garvey (Justin Theroux) acorda em um hotel de luxo com uma missão: assassinar o presidente dos Estados Unidos.



Surpreso, como o público, Kevin não sabe se está alucinando, se morreu ou se foi para o local para onde foram os 2% de desaparecidos do mundo.

Justin Theroux em The Leftovers - Foto: reprodução

Ironicamente, o episódio fez história mesmo não contando com a participação de uma das favoritas do público: Carrie Coon, que interpreta Nora Durst.

2) "Last Exit to Springfield", "Os Simpsons" (temporada 4, episódio 17)

Em apenas 22 minutos este episódio de "Os Simpsons" conseguiu inserir referências a "O poderoso chefão", "Cidadão Kane", "Moby Dick", "O Grinch", "Submarino amarelo" e muito mais.

Os Simpsons - Imagem: reprodução

Na trama, Homer tenta negociar um novo acordo sindical dos trabalhadores da fábrica com Sr. Burns.

1) "Ozymandias", "Breaking Bad" (temporada 5, episódio 14)

Antepenúltimo episódio de "Breaking Bad", "Ozymandias" ocupa merecidamente o posto de melhor capítulo de série da história. Walter White (Bryan Cranston) é desmascarado por Hank (Dean Norris), que acaba assassinado.

Skyler (Anna Gunn) sofre em cena do antepenúltimo episódio de Breaking Bad - Foto: reprodução

Walt assume definitivamente a faceta de vilão monstruoso ao sequestrar a filha Holly na medida em que é recusado por Skyler (Anna Gunn) e Flynn (RJ Mitte). O episódio foi dirigido por Rian Johnson.

