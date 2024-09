Menina com balão: dois homens são indiciados pelo roubo de quadro de Banksy em galeria de Londres

A- A+

A polícia de Londres informou nesta sexta-feira (13) que indiciou dois homens pelo roubo do famoso quadro "Menina com Balão", de Banksy, de uma galeria de Londres. O roubo aconteceu no domingo passado, segundo o comunicado da polícia.

A obra, a única roubada do local, "foi encontrada e será devolvida à galeria", que fica na zona oeste de Londres, anunciou a polícia.





Larry Fraser, 47 anos, e James Love, 53, foram detidos e acusados de "roubo em um edifício não residencial". Eles compareceram a um tribunal do sul de Londres na quinta-feira e foram libertados sob fiança antes da próxima audiência, em 9 de outubro.

"Amor está na lixeira" (antes "Menina com balão"), a obra semidestruída por um triturador de Banksy, foi vendida na Sotheby's de Londres por milhões de dólares — Foto: Reprodução

Veja também

