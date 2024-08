A- A+

MURAL Banksy revela nova arte de rua pelo terceiro dia seguido em Londres Após cabra e elefantes, artista de rua divulga mural com macacos

Um novo mural de Banksy foi revelado nas ruas de Londres nesta quarta-feira. A arte, que reproduz três macacos balançando abaixo de um elevado do metrô, na região de Brick Lane, foi a terceira do artista a tomar as ruas da capital da Inglaterra nos últimos três dias.



A silhueta de uma cabra e a imagem de dois elefantes em janelas já haviam surpreendido os moradores da cidade nos últimos dias.

Sempre misterioso, Bansky confirmou a autoria das peças em postagens no Instagram, mas evitou legendar os posts. Fãs do artista notaram que o número de animais vem crescendo com o número de artes.



Foto: Instagram/reprodução

Foram uma cabra, dois elefantes e três macacos. A expectativa é de que o próximo painel traga quatro unidades do mesmo animal.

A professora de artes Amber Doffman, de 26 anos, passava pelo local onde foi instalada a cabra e percebeu a arte de Banksy depois de um tempo.



“Eu enviei um e-mail para ele pedindo que viesse para o oeste de Londres e agora ele está aqui”, disse ela ao jornal britânico Daily Mail. “Vou me convencer de que fiz isso acontecer. Quero dizer, provavelmente não - mas é uma enorme coincidência. Simplesmente não consigo acreditar que ele estava ali. É inacreditável.”

O artista de rua mais famoso da Grã-Bretanha é conhecido por escolher casas aleatoriamente para usar em suas obras de arte, muitas vezes aumentando seu valor em milhões.

