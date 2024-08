Marilena Chaui vence duas categorias no I Jabuti Acadêmico; veja todos os vencedores

A- A+

A filósofa e professora da USP Marilena Chaui foi premiada duas vezes na primeira edição do Jabuti Acadêmico, troféu da Câmara Brasileira do Livro (CBL) que contempla obras científicas.



Chaui venceu nas categorias Filosofia e Divulgação Científica com o livro “Introdução à história da filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao nascimento da filosofia cristã”.



A cerimônia ocorreu na noite dessa terça-feira (6) no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

O Jabuti Acadêmico tem 29 categorias dividas em dois eixos: Ciência e Cultura (Artes, Economia, Direito etc.) e Prêmios Especiais (Divulgação Científica e Ilustração).



Uma mesma obra pode concorrer em categorias dos dois eixos, como atesta a dupla vitória de Chaui.



Também foram premiados autores com o Eugênio Bucci (Comunicação e Informação), Claudia Alexandre (Ciências da Religião e Teologia) e Carlos Almada (Artes).

Na categoria Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais, houve empate entre Luiza Cristiana Villamea Cotta e Suzane de Alencar Vieira.

“O Jabuti Acadêmico inicia seu primeiro ano premiando grandes nomes da literatura acadêmica brasileira, ajudando a reconhecer a riqueza da produção nacional. Estamos honrados em promover este reconhecimento. A CBL reafirma seu compromisso com a valorização da produção acadêmica no Brasil. Esta premiação não só celebra a excelência acadêmica, mas também fortalece nosso papel fundamental na difusão do conhecimento e na promoção da cultura, elementos essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade informada e inovadora”, disse Sevani Matos, presidente da CBL.

A premiação contabilizou 1.953 inscrições. Cada autor premiado recebeu uma estatueta e R$ 5 mil.

Na cerimônia, a advogada Silvia Pimentel foi homenageada como Personalidade Acadêmica do Ano, por sua militância a favor dos direitos humanos, da igualdade de gênero e no combate à discriminação.

Confira abaixo todos os ganhadores:

Eixo: Ciência e Cultura

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

Título: A privatização certa: por que as empresas privadas em iniciativas públicas precisam de governos capazes | Autor(a): Sergio G. Lazzarini | Editora(s): Portfolio-Penguin

Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

Título: A torre: o cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura | Autor(a): Luiza Cristiana Villamea Cotta | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Entre risos e perigos: artes da resistência e ecologia quilombola no Alto Sertão da Bahia | Autor(a): Suzane de Alencar Vieira | Editora(s): 7Letras

Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

Título: Genealogia da cidade | Autor(a): Carlos Antônio Leite Brandão | Editora(s): Editora UFMG

Artes

Título: A melodia de Jobim | Autor(a): Carlos Almada | Editora(s): Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp

Astronomia e Física

Título: Bases do Eletromagnetismo 2: Ondas e Relatividade | Autor(a): Manoel Roberto Robilotta, Suzana Salem Vasconcelos, Maria José Bechara, José Luciano Miranda Duarte | Editora(s): Edusp

Ciência da Computação

Título: Linguagens formais: teoria e conceitos | Autor(a): Ítalo Santiago Vega, João José Neto, Marcus Vinícius Midena Ramos | Editora(s): Editora Edgard Blucher

Ciência de Alimentos e Nutrição

Título: Brasil em 50 alimentos | Autor(a): Jorge Duarte | Editora(s): Embrapa

Ciências Agrárias e Ciências Ambientais

Título: Inseticidas botânicos no Brasil: aplicações, potencialidades e perspectivas | Autor(a): Leandro do Prado Ribeiro, José Djair Vendramim, Edson Luiz Lopes Baldin | Editora(s): Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz

Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia

Título: Um naturalista no Antropoceno: um biólogo em busca do selvagem | Autor(a): Mauro Galetti | Editora(s): Editora Unesp Digital

Ciências da Religião e Teologia

Título: Exu-Mulher e o matriarcado nagô | Autor(a): Claudia Alexandre | Editora(s): Fundamentos de Axé

Comunicação e Informação

Título: Incerteza, um ensaio: como pensamos a ideia que nos desorienta (e orienta o mundo digital) | Autor(a): Eugênio Bucci | Editora(s): Autêntica Editora

Direito

Título: Direito 1870 - 1875 / Luiz Gama | Autor(a): Bruno Rodrigues de Lima | Editora(s): Editora Hedra

Economia

Título: Números da discriminação racial: desenvolvimento humano, equidade e políticas públicas | Autor(a): Michael Túlio Ramos de França, Alysson Lorenzon Portella | Editora(s): Editora Jandaíra Ltda

Educação e Ensino

Título: Elza Freire e Paulo Freire: noites de exílio, dias de utopia | Autor(a): Nima Spigolon | Editora(s): Editora Pangeia

Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Título: Do futebol moderno aos futebóis transmodernos: a utopia da diversidade revolucionária | Autor(a): Denis Henrique Cardoso Prado, Ricardo Souza de Carvalho, Osmar Moreira de Souza Júnior | Editora(s): FAI- EdUFSCar- Editora da Universidade Federal de São Carlos

Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social

Título: Atenção Primária à Saúde em Municípios Rurais Remotos no Brasil | Autor(a): Ligia Giovanella, Aylene Bousquat, Adriano Maia, Patty Fidelis de Almeida, Márcia Cristina Rodrigues Fausto | Editora(s): Editora Fiocruz

Engenharias

Título: Tudo sob(re) controle: fundamentos e estudos de casos | Autor(a): Ana Maria Frattini Fileti | Editora(s): Editora Edgard Blucher

Filosofia

Título: Introdução à história da filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao nascimento da filosofia cristã | Autor(a): Marilena Chaui | Editora(s): Companhia das Letras

Geografia e Geociências

Título: Água e conflitos socioambientais: tratamento no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos | Autor(a): Leonardo Castro Maia | Editora(s): Editora Dialética

História e Arqueologia

Título: As comissões da verdade e os arquivos da ditadura militar brasileira | Autor(a): Mônica Tenaglia | Editora(s): Editora Universidade de Brasília

Letras, Linguística e Estudos Literários

Título: Pelo prisma rural: ensaios de Literatura Brasileira | Autor(a): Fernando Cerisara Gil | Editora(s): Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp

Matemática, Probabilidade e Estatística

Título: Estatística decodificada | Autor(a): Anderson Rodrigo Da Silva | Editora(s): Editora Edgard Blucher

Medicina

Título: Autismo no adulto | Autor(a): Francisco B. Assumpção Jr., José Alberto Del Porto | Editora(s): Artmed

Medicina Veterinária, Zootecnia e Recursos Pesqueiros

Título: Manual de Clínica Médica Felina | Autor(a): Fernanda Vieira Amorim da Costa, Christine Souza Martin | Editora(s): Editora Manole**

Odontologia

Título: Exame, Diagnóstico e Instrumentação Periodontais e Peri-implantares | Autor(a): Arthur Belém Novaes Júnior, Michel Reis Messora, Flávia Aparecida Chaves Furlaneto Messora | Editora(s): Edusp

Psicologia e Psicanálise

Título: História dos Saberes Psicológicos na Cultura Brasileira | Autor(a): Marina Massimi | Editora(s): Edusp

Química e Materiais

Título: Eletrofiação e nanofibras: Fundamentos e aplicações | Autor(a): Luiza A. Mercante, Daniel S. Corrêa | Editora(s): Atena Edicão de Livros

Eixo: Prêmios Especiais

Divulgação Científica

Título: Introdução à história da filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao nascimento da filosofia cristã | Autor(a): Marilena Chaui | Editora(s): Companhia das Letras

Ilustração

Título: ABCDarquelogia | Ilustrador(a): Graziella Mattar | Editora(s): Editora Peirópolis

