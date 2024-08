A- A+

LIVRO Livro "Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal" será lançado dia 7 de agosto A obra é do artista e analista do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco Odilo Brandão

Odilo Brandão autor do livro “Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal”, conversou com a âncora da Rádio Folha FM, Patrícia Breda nesta segunda (5) e falou sobre o lançamento que acontece na primeira Edição do “4ª das Artes”, na quarta-feira (7), a partir das 10h, na sede do SindiContas, na Avenida Mário Melo. O fotógrafo e jornalista Sandro Barros, que assina a fotografia da obra junto com o autor, também participou da entrevista. O evento é uma realização do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas de Pernambuco (SindiContas).

O conteúdo nos revela uma sistêmica desatenção com a salvaguarda de expressões culturais tituladas Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, tendo o Cavalo-Marinho, o Maracatu de Baque Solto e o Caboclinho como fonte de observação, onde constata-se o descuido por parte de governos locais de municípios da Mata Norte de Pernambuco e como ele se desdobra e chega no Carnaval do Recife durante a folia de momo.

Entrevista de Odilo Brandão e Sandro Barros para a âncora da Rádio Folha FM, Patrícia Breda. Foto: Pedro Aquino/ Rádio Folha FM



A publicação é resultado do trabalho apresentado pelo autor como requisito para titulação de Mestre em História e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), que integra a Fundação Getulio Vargas.

“Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal” é um ótimo motivador de debates com as instâncias do poder público e artistas e brincadores da cultura tradicional e popular de Pernambuco e traz caminhos propositivos e factíveis para a construção e efetivação de novos modelos de políticas culturais, que entregue dignidade e respeito às manifestações culturais.



A programação será gratuita, com as apresentações do Cavalo-Marinho Boi Brasileiro e da Ciranda Flores do Campo vindos do município de Condado, além de exposição e projeções de imagens que traduzem a publicação. A obra está disponível gratuitamente em formato digital, através do E-book lançado pela Editora da Universidade Estadual da Paraíba – Eduepb. A obra física estará disponível para aquisição no local.



Sobre o Autor

José Odilo de Caldas Brandão Filho é Graduado em Engenharia Civil e História, e mestre em História e Bens Culturais. Atua desde 2003 no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco no controle da gestão pública da preservação e fomento do patrimônio cultural através de desenvolvimento e realização de auditorias com foco em políticas culturais, notadamente de patrimônio cultural. Neste campo, é autor do livro “Auditoria Cultural: Intervenções em Bens Culturais Afetados por Proteção Legal” (2015). No mundo das artes, assinando como Firo Gravura, o autor também desenvolve trabalhos no campo da poesia e artes plásticas, os quais guardam íntimo diálogo com bens culturais de produção popular, especialmente expressões culturais associadas à Mata Norte de Pernambuco.



Firo Gravura é integrante fundador do grupo Batuque, do qual participou da concepção e produção dos discos e espetáculos “Homem de Ferro” (2000) e “Fundição” (2009). Nas artes plásticas, vem construindo um acervo de obras, sendo algumas projetadas em publicações literárias de sua autoria, como “Madrugadas Urbanas” (2012) e “A Pedreira: memórias de Dona Judite” (2019).

No campo da história, é autor do livro Povoado de “Cuieiras: história e paisagem” (2017).



Sobre Sandro Barros



Fotógrafo e Jornalista, com 11 anos de atuação, é integrante do Pontão de cultura Digital iTeia desde 2013. Dedica sua trajetória profissional na realização de trabalhos nas áreas de Comunicação e Produção Cultural que salvaguardam as memórias e saberes das Culturas Tradicionais e Povos de Matrizes Afro-Indigena Brasileira.



Programação do lançamento:



A partir das 10h: Exposição e projeção de imagens (fotografias) que traduzem a publicação "Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal".



11h: Abertura



11h30: Momento de falas (Dirigentes das entidades representativas das agremiações de Maracatu de Baque Solto, Cavalo-Marinho e Caboclinho)



12h30: Apresentação do Cavalo-Marinho Boi Brasileiro, do município de Condado;



13h20: Apresentação da Ciranda Flores do Campo, também de Condado



O lançamento acontece na Sede do SindiContas, Avenida Mário Melo, 85 - Santo Amaro, com entrada gratuita



