A- A+

INSTRUMENTAL Com regência de maestrina internacional, Orquestra Sinfônica do Recife divulga agenda de setembro Concertos, gratuitos, acontecem no Teatro de Santa Isabel, e serão abertos nesta quarta-feira (11)

A já tradicional agenda mensal de concertos da Orquestra Sinfônica do Recife, será aberta nesta quarta-feira (11) com o primeiro concerto de uma sequência de quatro, gratuitos, no Teatro de Santa Isabel - com ingressos distribuídos pela internet neste site ou na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada apresentação.

Oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, os concertos de setembro ganham a participação inédita da maestrina francesa Nathalie Marin - que sobe ao palco para regência nos dias 24 e 25 próximos.





Antes dissso, porém, além da apresentação de amanhã, a Orquestra - declarada em 2018 Patrimônio Cultural Imaterial do Recife - volta a se apresentar na quinta-feira (12).



Para estes dois primeiros dias, a regência ficará por conta do maestro mineiro Marcos Antônio Silva Santos.

Sob sua batuta, o repertório terá peças de Debussy ("Petite Suite"), ("Ma Mère lÓye") e Beethoven ("Sinfonia nº 2").

Serviço

Concertos de setembro da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: nesta quarta (11) e quinta-feira (12) e dias 24 e 25, às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-3323

Veja também

PERDÃO Dave Grohl, do Foo Fighters, anuncia nascimento de filha fora do casamento e pede perdão à esposa