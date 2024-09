Geraldo Silva, fundador da banda Trepidant's, morre aos 79 anos

A- A+

Morreu na noite desta terça-feira (3) José Geraldo da Silva, um dos fundadores da banda Trepidant's. Conhecido como Geraldo Trepidant's, o músico tinha 79 anos e sofreu uma parada cardíaca.

A morte foi confirmada pela página oficial no Instagram do grupo criado pelo artista. “É com muita dor, que comunicamos a partida do nosso querido irmão, José Geraldo da Silva, fundador da banda Trepidant's”, informa a legenda da publicação.



“Aquele que abriu os caminhos e levou seus irmãos ao universo da música. Aquele que ensinou que toda conquista começa com a decisão de tentar. Aquele que demonstrou como a coragem e a determinação podem mudar o futuro de toda uma família. Aquele que amava com intensidade e sempre demonstrava todo o afeto que sentia, sem medir. Descanse em paz irmão. Você jamais será esquecido”, segue a nota.

Ainda de acordo com a publicação, o corpo de Geraldo será velado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, às 14h. O sepultamento ocorre no mesmo local, às 17h.

Nascido em 06 de setembro de 1945 em Iguaracy, no Sertão de Pernambuco, Geraldo aprendeu a tocar bateria na escola, quando cursava o científico (atual ensino médio), despertando seu interesse pela música.

Geraldo ajudou a criar a banda Trepidants em setembro de 1970. No início, o grupo tocava em bailes de clubes do Recife e em cidades do interior do Estado, lançando o primeiro disco em julho de 1976.

Ao longo de sua trajetória, o grupo lançou 25 discos e dois DVDs. Entre os seus hits, estão músicas como “Remember Me”, “The Way I Felt”, “Take My Home” e “São Francisco River”.



