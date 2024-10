A- A+

ANÚNCIO Web comemora primeiro filho ''100% brasileiro'' de Gisele Bündchen, grávida de Joaquim Valente Supermodelo espera um filho do instrutor de jiu-jítsu, com quem namora desde junho do ano passado, diz revista americana

Gisele Bündchen está à espera de seu terceiro filho — e o primeiro com o namorado Joaquim Valente. A informação foi publicada nesta segunda-feira (28) pela revista People e confirmada posteriormente pela assessoria de imprensa da übermodel.

Mas uma curiosidade deixou alguns fãs ainda mais atônitos: o fato de que a criança terá sangue “100% brasileiro”, diferente de Benjamin, 14 anos, e Vivian, de 11, que a modelo teve com o ex-jogador americano Tom Brady.

“Finalmente Gisele Bündchen vai ter um filho 100% brasileiro”, celebrou uma internauta no X (antigo Twitter).

Outros já afirmam querer “reencarnar” como o novo filho da modelo. Outra fã ainda brincou com a profissão de Gisele, que se tornou o maior nome brasileiro em passarelas mundo afora: “Gisele Bündchen grávida, e eu só imagino a criança desfilando belíssima pelo útero dela”.

Gisele namora Joaquim desde junho do ano passado, alguns meses depois de se divorciar oficialmente de Tom Brady. Inicialmente, ela negou que estava se relacionando com o instrutor de jiu-jítsu. Confirmou o namoro apenas em março deste ano, em uma entrevista ao jornal The New York Times.

“Gisele e Joaquim estão felizes por esse novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente pacífico e amoroso para toda a família”, disse uma fonte, que preferiu o anonimato, à revista People sobre a gravidez.

