MÚSICA Grammy 2025: onde assistir, horário e lista completa de indicados Maior premiação da música mundial acontece no próximo domingo e ganhará transmissão ao vivo no Brasil; veja todos os detalhes

A 67ª edição do Grammy — maior premiação da indústria fonográfica no mundo, e que é considerada o "Oscar da música" — acontece no próximo domingo (2), na Crypto.com Arena, espaço que também é sede de jogos da NBA e da NHL, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nomes como Sabrina Carpenter, Charli XCX, Chappell Roan, Benson Boone, Billie Eilish, Doechii, Raye, Shakira e Teddy Swims subirão ao palco, durante a cerimônia, para realizar apresentações especiais.



Onde ver o Grammy 2025?

A cerimônia de premiação do Grammy será transmitida ao vivo no Brasil pelo canal TNT e pela plataforma de streaming Max.

Qual o horário do Grammy 2025?

No Brasil, a transmissão do Grammy 2025 será iniciada às 21h15. É a partir desse horário que o canal TNT e a plataforma Max começam a exibição do evento.

Há brasileiros indicados ao Grammy 2025?

No total, são quatro brasileiros na disputa por um prêmio. Além de Anitta (que disputa a categoria de melhor álbum pop latino, com "Funk generation"), concorrem, em seções mais específicas, o cantor Milton Nascimento (pelo disco "Milton + Esperanza", com a cantora americana Esperanza Spalding, na categoria melhor álbum vocal de jazz), o bandolinista e compositor Hamilton de Holanda (pelo disco "COLLAB", em parceria com o cubano Gonzalo Rubalcaba) e a pianista Eliane Elias (pelo disco "Time and again"), ambos na categoria melhor álbum latino de jazz.

Qual a lista completa de indicados ao Grammy?

Nesta edição, Beyoncé é a artista com maior número de indicações. A americana concorre a 11 categorias, incluindo melhor álbum, melhor álbum country, melhor álbum pop e melhor álbum rap — sim, todas pelo disco ""Cowboy carter", uma mescla de diferentes gêneros —, além de melhor música americana e música do ano (por "Texas Hold 'Em").

A seguir, confira a l ista de indicados ao Grammy 2025 nas principais categorias:

Álbum do ano

"New blue sun", de Andre 3000;

"Cowboy carter", de Beyoncé;

"Short n’ sweet", de Sabrina Carpenter;

"Brat", de Charlie XCX;

"Djesse Vol. 4", de Jacob Collier;

"Hit me hard and soft", de Billie Eilish;

"The rise and fall of a midwest princess", de Chappell Roan;

"The tortured poets department", de Taylor Swift.

Música do ano

"A bar song (Tipsy)", de Shaboozey;

"Birds of a feather", de Billie Eilish;

"Die with a smile", de Lady Gaga e Bruno Mars;

"Fortnight", de Taylor Swift e Post Malone;

"Good luck, babe!", de Chappell Roan;

"Not like us", de Kendrick Lamar;

"Please please please", de Sabrina Carpenter;

"Texas hold'em", de Beyoncé.

Gravação do ano

"Now and then", de The Beatles;

"Teas hold'em", de Beyoncé;

"Espresso", de Sabrina Carpenter;

"360", de Charli XCX;

"Birds of a feather", de Billie Eilish;

"Not like us", de Kendrick Lamar;

"Good luck, babe!", de Chappell Roan;

"Fortnight", de Taylor Swift and Post Malone.

Artista revelação

Sabrina Carpenter;

Doechii;

Rua;

Raye;

Khruangbin;

Chappell Roan;

Shaboozey;

Teddy Swims.

Melhor álbum pop latino

"Funk generation", de Anitta;

"El viaje", de Luis Fonsi;

"García", de Kany García;

"Las mujeres ya no lloran", de Shakira;

"Orquídeas", de Kali Uchis.

Melhor performance pop solo

Beyoncé, por "Bodyguard";

Sabrina Carpenter, por "Espresso";

Charli XCX, por "Apple";

Billie Eilish, por "Birds of a feather"

Chappell Roan, por "Good luck, babe!".

Melhor álbum pop vocal

"Short n' sweet", de Sabrina Carpenter;

"Hit me hard and soft", de Billie Eilish;

"Eternal sunshine", de Ariana Grande;

"The rise and fall of a midwest princess", de Chappell Roan;

"The tortured poerts department", deTaylor Swift.

Melhor performance pop em duo ou grupo

Gracie Abrams e Taylor Swift, por "Us";

Beyoncé e Post Malone, por "Leviis Jeans";

Charlie xcx e Billie Eilish, por "Guess";

Ariana Grande e Brandy & Monica, por "The boy is mine";

Lady Gaga e Bruno Mars, por "Die with a smile".

Melhor clipe

"Tailor Swif", de A$AP Rocky;

"Fortnight", de Taylor Swift e Post Malone;

"360", de Charli XCX;

"Houdini", de Eminem;

"Not like us", de Kendrick Lamar.

Melhor gravação de pop dance

"Make you mine", de Madison Beer;

"Von dutch", de Charli XCX;

"L'amour de ma vie [over now extended edit]", de Billie Eilish;

"Yes, and?", de Ariana Grande;

"Got me started", de Troye Sivan.

Melhor álbum de dance/eletrônica

Charli XCX, por "Brat";

Four Tet, por "Three";

Justice, por "Hyperdrama";

Kaytranada, por "Timeless";

Zedd, por "Telos".

Melhor gravação de dance/eletrônica

Disclosure, por por "She's gone, dance on";

Four Tet, por "Loved";

Fred Again.. e Baby Keem, por "Leavemealone";

Justice e Tame Impala, por "Neverender";

Kaytranada com Childish Gambino, por "Witchy".

Melhor álbum de R&B

"11:11 (Deluxe)", de Chris Brown;

"Vantablack", de Lalah Hathaway;

"Revenge", de Muni Long;

"Algorithm", de Lucky Daye;

"Coming home", de Usher.

Melhor performance de R&B

"Guidance", de Jhené Aiko;

"Residuals", de Chris Brown;

"Here we go (uh oh)", de Coco Jones;

"Made for me (live on bet)", de Muni Long;

"Saturn", de SZA.

Melhor música de R&B

"After hours", de Kehlani;

"Burning", de Tems;

"Here we go (uh oh)", de Coco Jones;

"Ruined me", de Muni Long;

"Saturn", de SZA.

Melhor performance de rap melódico

"Kehlani", de Jordan Adetunji Featuring Kehlani;

"Spaghetti", de Beyoncé, Linda Martell e Shaboozey;

"We still don’t trust you", de Future & Metro Boomin, com The Weeknd;

"Big Mama", de Latto;

"3:AM", de Rapsody e Erykah Badu.

Melhor música de rap

"Asteroids", de Rapsody e Hit-Boy;

"Carnival", de ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign), Rich The Kid e Playboi Carti;

"Like that", de Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar;

"Not like us", de Kendrick Lamar;

"Yeah glo!", de GloRilla.

Melhor álbum de rap

"Might delete later", de J. Cole;

"The auditorium, Vol. 1", de Common e Pete Rock;

"Alligator bites never heal", de Doechii;

"The death of slim shady (coup de Grâce)", de Eminem;

"We don’t trust you", de Future e Metro Boomin.

Melhor álbum de rock

"Happiness bastards", de The Black Crowes;

"Romance", de Fontaines D.C.;

"Saviors", de Green Day;

"Tangk", de IDLES;

"Dark Matter", de Pearl Jam;

"Hackney diamonds", de The Rolling Stones;

"No name", de Jack White.

Melhor álbum de música alternativa

"Neon Pill", de Cage the Elephant;

"Song of the lake", de Nick Cave e The Bad Seeds;

"Starburster", de Fontaines D.C.;

"Bye bye", de Kim Gordon;

"Flea", de St. Vincent.

Melhor performance de música africana

"Tomorrow", de Yemi Alade;

"MMS", de Asake e Wizkid;

"Sensational", de Chris Brown, Davido e Lojay;

"Higher", de Burna Boy;

"Love me JeJe", de Tems.

Melhor álbum country

"Cowboy carter", de Beyoncé;

"F-1 Trillion", de Post Malone;

"Deeper well", de Kacey Musgraves;

"Higher", de Chris Stapleton;

"Whirlwind", de Lainey Wilson.

Melhor performance solo de country

"16 carriages", de Beyoncé;

"I am not okay", de Jelly Roll;

"The architect", de Kacey Musgraves;

"A bar song (tipsy)", de Shaboozey;

"It takes a woman", de Chris Stapleton.

Melhor álbum de reggae

"Take it easy", de Collie Buddz;

"Party with me", de Vybz Kartel;

"Never gets late here", de Shenseea;

"Bob Marley: one love — Music inspired by the film", de vários intérpretes;

"Evolution", de The Wailers.

Compositor não-clássico do ano

Jessi Alexander;

Amy Allen;

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon;

Raye.

Produtor não-clássico do ano

Alissia;

Dernst "D'Mile" Emile II;

Ian Fitchuk;

Mustard;

Daniel Nigro.

Melhor música composta para mídia visual

"Ain't no love in Oklahoma", de Luke Combs;

"Better place", de NSYNC e Justin Timberlake;

"Can’t catch me now", de Olivia Rodrigo;

"It never went away", de Jon Batiste;

"Love will survive", de Barbra Streisand.

Melhor trilha sonora para mídia visual

"Ficção americana" (2023);

"Rivais" (2024);

"A cor púrpura" (2023);

"Duna: parte 2" (2024);

"Xógum: a gloriosa saga do Japão" (2024).

Melhor álbum de jazz alternativo

"Night reign", de Arooj Aftab;

"New blue sun", de André 3000;

"Code derivation", de Robert Glasper;

"Foreverland", de Keyon Harrold;

"No more water: the gospel of James Baldwin", de Meshell Ndegeocello.

Melhor álbum latino de jazz

"Spain forever again", de Michel Camilo & Tomatito;

"Cubop lives!", de Zaccai Curtis;

"COLLAB", de Hamilton de Holanda e Gonzalo Rubalcaba;

"Time and again", de Eliane Elias;

"El trio: live in Italy", de Horacio 'El Negro' Hernández, John Beasley e José Gola;

"Cuba and beyond", de Chucho Valdés e Royal Quartet;

"As I travel", de Donald Vega com Lewis Nash, John Patitucci e Luisito Quintero.

Melhor Álbum Vocal de Jazz

Catherine Russell e Sean Mason, por "My ideal";

Christie Dashiell, por "Journey in black";

Kurt Elling e Sullivan Fortner, por "Wildflowers Vol. 1"

Milton Nascimento e Esperanza Spalding, por "Milton + Esperanza";

Samara Joy, por "A joyful holiday".

Melhor Álbum Instrumental de Jazz

Ambrose Akinmusire, por "Owl song";

Chick Corea e Béla Fleck, por "Remembrance";

Kenny Barron, por "Beyond this place";

Lakecia Benjamin, por "Phoenix reimagined (Live)"

Sullivan Fortner, por "Solo game".

