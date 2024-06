Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 28/6

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A Lua entra em seu signo, com resquícios de sonhos, impressões e intuições: conecte-se com seu espírito, que essas informações subjetivas farão sentido para você. Expresse-se por fala, escrita ou redes sociais, e aproveite, também, para tirar o atraso em relação a algum estudo. Família traz resistências; flexibilize.



TOURO 21/04 A 20/05

Inquietações irão surgir na sua mente hoje, que podem despertar instintos raivosos, e você terá dificuldade em direcioná-los. Como a ira contida pode atacar até o bem-estar corporal, providencie vias de escape e controle: meditação, artes marciais ou outras atividades físicas podem ajudar. O silêncio vale ouro agora!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Seus amigos irão instigá-lo a movimentar sua vida social: deixe-se recarregar pela energia animada que receberá deles! Sua personalidade está brilhante, e no meio das rodas, você se destacará. Contudo, mantenha a discrição sobre sua vida financeira e patrimônio, para não gerar desconfortos ou mesmo inveja em alguém.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você estará buscando mais autonomia na vida profissional, e por isso pode cultivar a ideia de um empreendimento ou da busca por cargos em que possa se autogerenciar com liberdade. São iniciativas favorecidas! Aja nos bastidores para ninguém azarar os seus planos, e dedique, também, um tempo ao autoconhecimento.



LEÃO 23/07 A 22/08

A explosiva Lua em Áries vem com um anseio por aventuras, saberes e experiências que mexam com sua adrenalina: pode ser uma trilha, viagem ou festa, mas também a imersão em conhecimentos que expandam sua bagagem cultural e visão de mundo. Se for em grupo, melhor ainda! Fique em movimento para espantar o pessimismo.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Alvoroço e impaciência tiram você do sério, e é justamente com essas atitudes, vindas de terceiros, que você terá que lidar hoje. Encare como um aprendizado: não tem como controlar o comportamento dos outros, mas sim a forma como você reage. Ter a atitude certa, inclusive, o fará ganhar pontos com alguém importante.



LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje, você terá suporte e ajuda de pessoas importantes na sua vida: fazer as coisas em dupla dá sempre mais certo para o libriano. Entretanto, não se esqueça de que cada um é um indivíduo separado, e não abra mão da sua liberdade de decisão. O momento é bom para empreender: busque parceiros e expanda seus negócios.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A semana se encerra com um chamado à ação: é hora de fechar relatórios, resolver pequenas questões que foram sendo deixadas de lado e marcar aquele exame ou visita ao médico que estava sendo protelado. Como você poderá se dedicar aos grandes planos, se o básico não está resolvido? Viagens pedem atenção a detalhes.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Sextou do jeito certo, com o céu trazendo animação e sede de diversão! Marque uma programação a dois, animada e romântica, com o seu par ou paquera: a magia deste dia vai agir positivamente sobre esse vínculo. Entretanto, se estiver fragilizado, pode se envolver com gente que tem cheiro de problema. Atenção!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Se você já é reservado por natureza, hoje estará ainda mais caseiro. Poderá se perceber lembrando coisas do passado e desejando voltar a tempos que já se foram: cuidado para não cair em processos melancólicos. Para os comprometidos, esse humor pode incomodar o par. Arrume tarefas práticas para se distrair.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Clareza mental e rapidez de raciocínio são os presentes da configuração astral de hoje para você: use sua brilhante inteligência para dar conta das pendências em andamento, já que a Lua minguante pede a limpeza da agenda. Aguarde boas notícias dos filhos, e uma mensagem ou aparição de uma paquera que vai animá-lo.



PEIXES 20/02 A 20/03

A fase de lua minguante, quando ocorre em Áries, é sempre um lembrete para você gerenciar seu fluxo de caixa e dar um freio nos gastos. Observe se não está gastando demais com supérfluos, não só para si mesmo como para os filhos. Comece hoje, se ainda não o fez, a poupar ou investir pensando no futuro da família.

