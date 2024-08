Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (2/8)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O fim de semana praticamente chegou, mas Áries estará a fim de algo mais intimista. Será bom estar em casa, cercado de pessoas do seu convívio íntimo ou mesmo sozinho, já que há tempos você vem exercitando ficar bem desfrutando apenas da sua própria companhia. A família pode ser impactada por uma boa nova financeira.



TOURO 21/04 A 20/05

Expresse sem medo suas ideias e opiniões, ainda que pareçam muito ousadas ou fora da caixinha: você pode se surpreender com a resposta das pessoas, que será positiva e acolhedora. Sua criatividade e disposição para quebrar paradigmas está valendo ouro hoje! Escolha a companhia de alguém que lhe inspire admiração.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Uma ideia que a princípio pode parecer excêntrica não deve ser descartada: na verdade, ela é bem viável, e poderá ser executada no tempo certo, daqui a alguns dias. Diminua suas despesas e foque no que é necessário para sua casa e família. No trabalho, sua experiência está bem cotada: cobre por ela o quanto vale.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você vive um processo de amadurecimento, do espírito e da consciência. Aproveite a abertura para se aproximar mais de uma fé que o faça sentir que há um propósito maior por trás de tudo, inclusive do sofrimento: nada é por acaso. Saia do lugar-comum em termos de crenças conversando com alguém de espírito livre.



LEÃO 23/07 A 22/08

Os leoninos hoje estarão quietinhos: é que a Lua passa pelo seu setor do recolhimento e solidão, o que não é ruim. Pense que está recarregando as baterias para começar uma nova fase, cheia de energia e novidades, e ela chegará logo. Se você é da turma esotérica, esta sexta é ótima para rituais e consultas espirituais.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Vida amorosa e social hoje se combinam em perfeição: monte uma programação com vários casais, ou leve seu par junto com você para o rolê. Se está pensando em apresentar alguém especial para os amigos, faça isso: esse relacionamento está maduro. O dia está favorável também para reuniões espirituais ou intelectuais.



LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje você perceberá que está valendo a pena o quanto tem se dedicado e suado a camisa no trabalho: seu comprometimento será reconhecido, e poderá haver algum tipo de recompensa ou homenagem. Aguarde notícias de uma vitória judicial ou financeira que pode chegar sem que você sequer esperasse por ela. Sua vida melhora!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Com a mente receptiva a novas formas de enxergar o mundo, hoje você pode conseguir aprimorar um projeto pessoal a partir de ideias e inspirações que busca em outros lugares do nosso planeta: pesquise e se aprofunde. Se seu relacionamento anda esfriado, invista em fazer uma viagem a dois e surpreenda seu amor.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O sagitariano sempre pode contar com a ajuda e colo da sua família quando se encontra numa situação inquietante. Hoje, peça ou aceite isso daquela pessoa acolhedora que sempre lhe inspira carinho, e confie na sabedoria ancestral com a qual será aconselhado. Sua saúde, ou a de alguém próximo, melhorará de repente.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A semana vai fechar com chave de ouro: prepare-se para assinar um contrato promissor, fechar um acordo ou consolidar uma sociedade. O dia também é propício para abordar com seu par aquele assunto que está precisando ser resolvido ou combinado. Aguarde surpresas: um gesto criativo de paixão pode marcar esta data.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Você hoje estará bastante envolvido com seus afazeres, e a principal motivação para se manter produtivo serão as recompensas financeiras que despontam no horizonte: sim, este é um tempo em que é preciso se esforçar mais para que o dinheiro entre, e você já entendeu isso. Uma mão amiga e dinâmica o ajudará em algo.



PEIXES 20/02 A 20/03

Sextou de um jeito diferente para você: hoje, fará muito mais sentido escolher opções de lazer caseiras. Que tal reunir os amigos num lugar aconchegante ou mesmo no seu próprio lar? Também estão favorecidos os bate-papos construtivos com os filhos e com o seu amor. Seja criativo na abordagem e surpreenda as pessoas.

