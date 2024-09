Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (13/09)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Sua carreira a longo prazo está sendo construída agora, com cada acerto seu, cada trabalho que entrega com primor e cada meta que consegue atingir. Hoje, é possível que esse processo ganhe um marco, que vem na forma de um reconhecimento, aumento ou promoção. Dica: forme alianças em vez de cavalgar solitariamente.



TOURO 21/04 A 20/05

O processo de reinvenção que você está vivenciando tem sido sem dúvida bem marcante, e hoje, como parte dele, você deve passar por uma mudança de um ponto de vista ideológico ou espiritual, que ajudará a redefinir sua identidade. Sua criatividade também quer se manifestar: busque externá-la, pois lhe trará prazer.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Uma atração por alguém bem diferente de você tem um quê de ilusão e até de toxicidade; não vale a pena. As melhores vibrações do dia têm a ver muito mais com seu autoconhecimento, espiritualidade e família do que com questões amorosas, portanto, dedique energia a esses assuntos. Sonhos “estranhos” podem ser sinais!



CÂNCER 21/06 A 22/07

O dia está ótimo para ter conversas com o par amoroso ou um parceiro de trabalho, que poderão aumentar o compromisso mútuo e estabelecer metas em comum. Uma amizade pode acontecer de maneira surpreendente com alguém que vai mudar sua visão de mundo. Estudos em dupla e orientações acadêmicas também estão favorecidos!



LEÃO 23/07 A 22/08

Seu faro para ganhar dinheiro está apurado hoje, e com isso você deve se dedicar a descobrir formas de ser mais produtivo, e consequentemente, aumentar sua rentabilidade. Oportunidades de crescimento profissional podem chegar por caminhos tortos ou de forma inusitada: aproveite! Saúde em dia bom: marque consultas!



VIRGEM 22/08 A 22/09

A sua vida amorosa segue muito favorecida pelos astros. Hoje você será presenteado com um encontro encantador, com alguém que parece feito sob medida. Vá com fé: para impressionar, basta ser real. É um dia de fertilidade física, também: se está pensando em encomendar um bebê, as tentativas podem ser frutíferas.



LIBRA 23/09 A 22/10

Rivalidades com pessoas próximas poderão emergir nesta sexta, baseadas em questões de ego: respeite as sensibilidades das outras pessoas e seja cordial. É um ótimo dia, aliás, para explorar com mais profundidade questões do seu passado e ancestralidade que podem ter impacto negativo sobre quem você é hoje. Terapia!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Seu par poderá surpreendê-lo hoje com uma proposta bem diferente do lugar-comum; considere a possibilidade de embarcar com ele nessa, pois pode ser um jeito bacana de arejar a relação. As amizades também estão em destaque, e frequentando círculos sociais você irá cruzar com alguém que pode lhe ajudar em algo.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O tema que o céu desperta para o sagitariano hoje é a vida profissional e financeira, que passa por um momento muito positivo. Você irá receber os resultados da sua criatividade, ousadia e empenho dos últimos tempos, que virão na forma de grana e reconhecimento. Vai dar para assumir mais responsabilidades em casa.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A Lua no seu signo deixa você aberto a sentir profundamente suas emoções, e é assim que uma paixão poderá pegá-lo de surpresa nesta sexta-feira. O dia também promete crescimento intelectual e espiritual: busque mergulhar em um estudo, participar de vivências religiosas e trocar ideias com pessoas inteligentes.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Embora o aquariano seja conhecido pela racionalidade, a sua anda de mãos dadas com uma forte sensibilidade energética e espiritual, que também é parte integrante de você. Hoje, essas capacidades estão ampliadíssimas pelo astral: conecte-se com seus mentores espirituais, faça meditações e use sua visão do futuro.



PEIXES 20/02 A 20/03

Você anda sério e preocupado, mas hoje uma pessoa amiga vai conseguir lhe trazer um pouco de leveza, com atenção e demonstrações de carinho. Aliás, todas as interações com outras pessoas irão lhe fazer bem nesta sexta: busque estar em companhia não só dos amigos, mas do seu amor e até dos parentes mais afastados.

