Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (06/12)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Pelos próximos meses, com a retrogradação de Marte, poderão reaparecer na sua vida pessoas do passado com quem havia uma química forte: será que ainda há algo a ser vivido? Você também estará menos agitado, e fará opções de lazer mais calmas. Hoje, saídas em grupo e conversas interessantes vão garantir a alegria.



TOURO 21/04 A 20/05

Você vai sentir os efeitos positivos de Marte retrógrado: é uma chance de enterrar desavenças do passado, porque todos vão estar com menos disposição para brigar. Se ressuscitar mágoas antigas, que seja para ter uma solução. O trabalho trará motivos para comemoração, como um aumento de salário ou uma meta atingida.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sua vida, que anda bem dinâmica, vai dar uma desacelerada nos próximos meses, com menos corre-corre e diálogos mais calmos e diplomáticos. Aproveite para exercitar sua habilidade de convencer e inspirar pessoas. Nesta sexta, que tal se juntar a amigos para conversar sobre espiritualidade ou conhecer um lugar de fé?



CÂNCER 21/06 A 22/07

Começa agora uma fase de prudência na gestão financeira, acompanhada da revisão das estratégias que você tem empregado para cuidar do seu patrimônio. Não se espante se a entrada de grana diminuir, porque a ideia é aperfeiçoar o gerenciamento dela e até mesmo frear seus gastos, principalmente aqueles por impulso.



LEÃO 23/07 A 22/08

O planeta Marte já está começando seu processo de retrogradação, sinalizando que é hora de você desacelerar o ritmo e ir com mais calma para as novas iniciativas. Reveja estratégias! Prepare-se também para um período de menos vitalidade, em que você vai ter que aprender a usar mais sabiamente a energia do seu corpo.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Comece a observar seu humor, pensamentos negativos e formas de gerenciar a raiva, visto que Marte, que inicia hoje sua retrogradação, irá mexer com conteúdos inconscientes que ainda não foram absorvidos devidamente por você. Meditar, estar em terapia e fazer atividades físicas será importante nos próximos meses.



LIBRA 22/09 A 22/10

A partir desta sexta, o nativo de Libra deverá sentir mais dificuldade para seguir em frente com planos e objetivos importantes, e o que parece uma frustração na verdade pode ser o sinal de que eles precisam ser revistos e ajustados. Que tal fazer isso? Hoje, você irá comemorar conquistas escolares dos seus filhos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Para o competitivo e obstinado escorpiano, o início da retrogradação de Marte pode ser frustrante, porque vai desacelerar seu crescimento profissional e pode até trazer alguma derrota, ainda que temporária. Aproveite os próximos dois meses para rever estratégias e até relaxar um pouco. Hoje, família é prioridade.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O início da retrogradação de Marte aconselha que, nos próximos meses, você planeje com mais cuidado suas viagens, evitando fazê-las impulsivamente. Poderá se sentir desmotivado para estudos; terá que persistir. Hoje, o astral favorece conversas e passeios com seu par amoroso, bem como a celebração de contratos.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Até o fim de fevereiro, Marte estará retrógrado, e com isso, alguns pontos se destacarão na sua vida: se vem lidando com um processo judicial ou algo semelhante, pode vir uma perda ou pelo menos um atraso, e para quem opera no mercado de investimentos, os lucros devem diminuir. Hoje, prosperidade pelo trabalho!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje se inicia a retrogradação de Marte, trazendo uma fase em que velhas contendas podem ressurgir entre você e seu par amoroso: vamos resolver de vez? Iniciativas comerciais em parceria também poderão dar para trás, mas seja persistente. A Lua segue em seu signo, e em colaboração com Júpiter, favorece os namoros.

arte

PEIXES 20/02 A 20/03

Marte começa a retrogradar, com pontos positivos e desafiadores nesse processo: por um lado, a sua vida vai ficar mais calma, o volume de atividades diárias deve diminuir e o convívio no trabalho melhora. Por outro, é possível que você se sinta mais cansado e viva o retorno de antigos sintomas de saúde. Vamos cuidar!

