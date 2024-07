Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 5/7

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Arianos vão se descobrir mais caseiros, pensando em constituir família ou em fortalecer as estruturas daquela à qual já pertencem. É um ciclo que vai lhe trazer uma forte percepção das tradições e do seu histórico familiar, que o trouxe até aqui. Essa consciência, inclusive, vai motivá-lo a lutar por metas materiais.



TOURO 21/04 A 20/05

A Lua Nova propõe que você trabalhe vários temas ao longo das próximas semanas: busque ampliar seu portfólio de conhecimentos com cursos e estudos, expandir sua participação dentro da comunidade e da família e também renovar os ares com mudanças de residência ou local de trabalho. Bons papos fortalecem amizades hoje!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

O foco dos geminianos nas próximas semanas é claro: o céu está abrindo caminhos para fortalecer suas bases materiais. É hora de aumentar os ganhos, procurando oportunidades e concretizando ideias lucrativas que você teve nos últimos tempos. O empenho que tem entregado no trabalho começa a mostrar os resultados!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Na noite de hoje tem Lua Nova em seu signo! Esta é a hora de plantar – intenções, projetos, iniciativas – para colher os resultados daqui a duas semanas. Garra não vai faltar, com a boa ajuda de Marte, que se posiciona a seu favor, e de Saturno, que concede solidez ao momento. Você tem ajuda dos amigos e da sua fé.



LEÃO 23/07 A 22/08

O nativo de Leão hoje vai estar meio fechado para balanço. A Lua Nova ocorre no seu setor do recolhimento e reflexão: vai ser mais fácil se isolar um pouco para colocar os pensamentos em ordem. Nas próximas semanas, cultive sua espiritualidade, dedique-se ao autoconhecimento e se aproxime um pouco mais da sua intuição.



VIRGEM 23/08 A 22/09

A Lua Nova vem com perspectivas de expansão das relações sociais. Procure conhecer gente nova para amizade, aproximando-se de pessoas que têm a mesma vibe que você. Que tal se matricular num curso legal, viajar em grupo ou se juntar a círculos de experiências espirituais? Hoje, amizade consolida amor, e vice-versa.



LIBRA 23/09 A 22/10

É hora de pensar no futuro da sua carreira! A Lua Nova, junto com o Sol em Câncer, aponta que o foco das próximas semanas é crescer profissionalmente. Neste resto de semana, seja estratégico, faça propaganda de si mesmo, reivindique seu crescimento na empresa ou comece a distribuir currículos por aí. Sonhe alto!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O nativo de Escorpião tem seu lado aventureiro e questionador ativado pela Lua Nova: durante as próximas semanas, você será motivado a buscar se aprofundar em algum conhecimento e até nos entendimentos sobre questões filosóficas e existenciais. Mantenha seu intelecto e espírito em movimento, e em boa companhia!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O ciclo que inicia hoje irá facilitar novos começos, partindo de situações que você finalmente consegue superar ou encerrar. Esteja aberto a desapegos! Bom momento para processos judiciais ou para arriscar uma carteira de aplicações financeiras mais ousadas. Os conselhos de um familiar experiente serão valiosos!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A Lua Nova desta noite abre um período em que tudo dará mais certo para você se for feito em parceria. A partir de agora e pelos próximos dias, consolide relacionamentos afetivos, sociedades e projetos em dupla. Aproveite a coragem que Marte lhe entrega para convidar aquela pessoa promissora para um encontro!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Chegou a hora de organizar sua vida! A Lua Nova de hoje vai ajudá-lo a estabelecer dinâmicas mais produtivas para a sua rotina, cuidar melhor de casa e dar conta das tarefas de forma mais eficiente. Que tal, também, começar uma atividade física e um programa de alimentação saudável? Trabalhe para melhorar a renda.



PEIXES 20/02 A 20/03

Esta noite começa uma fase de fertilidade física, realizações e alegrias vindas dos filhos e mais disposição para a diversão e o amor. Preste atenção: novos interesses afetivos vão entrar em cena! O momento também é ótimo para se envolver com arte e criatividade. Hoje, as conversas com uma paquera podem esquentar!

