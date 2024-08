Horóscopo da Sexta: confira as previsões para esta sexta (15)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Você poderá estar autoritário e impulsivo hoje. Segure a língua e a rispidez, pois há risco de se envolver em acidentes e discussões. Foque em alcançar algo, pois esta é a melhor forma de direcionar bem a energia difícil entre Marte e Saturno. Segure falas acusatórias: dizem mais sobre você do que sobre o outro.



TOURO 21/04 A 20/05

Taurinos hoje estarão cheios de energia para ganhar dinheiro, e se empenharem nisso, contarão com sorte também para fazer os esforços darem resultado. Portanto, empreenda, corra atrás do faturamento e valorize bem aquilo que você sabe fazer. Espante a negatividade e ouse um pouco mais na busca dos seus sonhos.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

O dia é positivo, mas mesmo assim, pise em ovos, pois há uma configuração astral que deixa o nativo de Gêmeos confiante demais, a ponto de desrespeitar autoridades e normas, e se prejudicar com isso. Prefira recuar do que demarcar território, para não desencadear batalhas. O melhor ambiente para você hoje é o do lar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje um aspecto forte mexe com sua mente, inconsciente e mesmo sonhos, de forma que o dia – e a noite – podem ser conturbados. Será fundamental manter bons pensamentos, orar e consumir conteúdos leves e positivos. Não dê poder aos seus inimigos, nem os reais, nem os imaginários, e confie na sua proteção espiritual.



LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje será muito bom para você estar com amigos positivos, corajosos e animados, que irão lhe contagiar com essa energia de alto astral. É possível que você precise dela, já que poderá passar por frustrações devido a impedimentos para realização de objetivos importantes. Com persistência e paciência, serão contornados.



VIRGEM 23/08 A 22/09

A configuração de hoje pode ser positiva para você, pois envolve o seu setor da projeção profissional, e, portanto, deve trazer uma vitória em uma situação bem competitiva. Aproveite seu senso de estratégia, use da sua inteligência para se destacar e, para não estragar uma parceria, respeite os desejos do outro.



LIBRA 23/09 A 22/10

O astral de hoje é ótimo para o libriano envolvido com estudos, principalmente especializados: traz facilidade para focar neles e pode ajudar em uma prova ou concurso. Marcar ou fazer viagens também está favorecido, e pode vir até uma vitória numa questão judicial, mas não deixe de lado as atividades comuns do dia.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Medo de arriscar? Que nada! Você estará muito a fim é de dar vazão à sua ousadia; isso pode trazer bons resultados em investimentos financeiros e na solução de problemas, mas será preciso, também, saber navegar entre fatores que você não controla. No amor, não é com autoritarismo que irá resolver os problemas!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

A configuração astral de hoje pode ser bem boa para os negócios: turbine uma sociedade, caia em campo para captar clientes e acredite no poder da parceria. Se seu relacionamento firme está numa fase equilibrada, prepare-se para a animação nele; mas se não, haverá conflitos. Ligações quentes, mas conturbadas.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Marte e Júpiter em conjunção dão aquela turbinada na sua produtividade: você vai estar a todo vapor, e ser reconhecido por isso, mas ao mesmo tempo tende a ficar ansioso e acelerado demais para dar conta de tudo – o que pode terminar atrapalhando. Comunique-se bem e com calma para evitar erros de interpretação.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Você é um dos signos que recebe efeitos positivos do encontro entre Marte e Júpiter, que segue forte: aguarde uma explosão de animação e romance! A vida afetiva será sem dúvida movimentada, de forma intensa e alegre, mas com tanta empolgação assim, você corre o risco de exagerar nos gastos. Mantenha-os nas rédeas.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje você terá a sensação de que estão guerreando contra você: será que isso é real, ou apenas um fruto da rigidez que domina a sua atitude? Quem atira pedras, certamente não receberá de volta flores. Experimente despir sua armadura e se vulnerabilizar: verá que dá mais certo. Peça carinho de amigos e do seu amor.

