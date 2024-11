Instituto Ricardo Brennand recebe exibições de filmes em Super 8

A- A+

O Instituto Ricardo Brennand (IRB) realiza, nesta quarta-feira (27), às 15h, a última edição do ano do CIME - Cinema, Museu e Educação. A sessão terá como foco os cinemas de rua e o Ciclo Super 8 em Pernambuco.

A programação traz como convidado o colecionador Edvaldo Mendonça. Ele exibirá parte do seu acervo de equipamentos cinematográficos, filmes e cartazes de obras de época, incluindo produções em Super 8, em 16mm e em 35mm.

Mendonça levará ao IRB um conjunto de 40 dos mais de 100 filmes que ele cataloga, assim como modelos de projetores diferenciados entre 1970 e 1980. Entre os títulos selecionados, está “A Vida de Cristo”, datado de 1912.

O CIME-Cinema é uma iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com o Instituto Ricardo Brennand, através da Lei de Incentivo à Cultura. A ação educativa associa a produção audiovisual ao acervo do museu, promovendo debates com diretores, produtores e outros apaixonados por cinema.

