'Retrato de um certo Oriente' conquista prêmio de melhor filme no Festival de Huelva, na Espanha

Em cartaz nos cinemas desde quinta-feira (21), "Retrato de um certo Oriente", de Marcelo Gomes, foi consagrado no sábado (24) com o prêmio de melhor filme no Festival de Huelva, na Espanha. Baseada no aclamado livro de estreia de Milton Hatoum, "Relato de um certo Oriente", publicado em 1989 e premiado com o Jabuti de Melhor Romance, a coprodução ítalo-brasileira narra a saga de imigrantes libaneses no Brasil, explorando temas como memória, paixão e preconceito.



Após a estreia mundial no Festival de Cinema de Rotterdam, o filme foi exibido também no Festival do Rio e Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com elogios da crítica especializada.

Ambientado na floresta amazônica, o longa do diretor pernambucano de "Cinema, aspirinas e urubus", filmado em preto e branco, acompanha a jornada de dois irmãos católicos em fuga da guerra no Líbano de 1949 que embarcam rumo ao Brasil. Durante a travessia, Emilie se apaixona pelo comerciante muçulmano Omar, o que acentua o ciúme de seu irmão Emir, levando a consequências trágicas.

Para os papéis principais, Marcelo Gomes escalou atores libaneses, Wafa’a Celine Halawi, Charbel Kamel e Zakaria Kaakour. “A presença desses atores traz para mim uma verdade. E cada um deles me mostrou sutilezas de sua cultura e de sua religião que enriqueceram o filme”, resume o diretor.

