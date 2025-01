A- A+

EXERCÍCIO Inteligência Artificial: aos 87 anos, Jane Fonda adere ao treino com realidade virtual; conheça Desde os anos 1980, quando lançou seu primeiro vídeo de exercícios, a artista é adepta da prática com corrida e musculação

Aos 87 anos, a atriz Jane Fonda revela que nunca deixa de treinar um dia sequer. Ela que era adepta de corrida, diz que agora ama caminhar.



"Eu basicamente faço tudo o que costumava fazer, só que mais devagar", disse a atriz em entrevista à revista americana People.

Fonda sempre foi uma grande amante de exercício fitness. Desde 1980, para ser mais exato, quando lançou o seu primeiro vídeo de exercícios, Jane Fonda's Workout, inspirado em seu livro best-seller de mesmo nome.



Atualmente, a artista voltou às origens e está trabalhando em vídeos de exercícios como antigamente, porém, dessa vez, com a ajuda da inteligência artificial.

Chamado de Supernatural, que nada mais é do que uma plataforma de realidade virtual (RV) de fitness e bem-estar disponível apenas no Meta Quest.



São quatro aulas no total — Flow com Jane Fonda, Box com Jane Fonda e Ludacris, Jane Fonda: Alongamento e Jane Fonda: Treino em equipe — que são administradas pela própria Fonda.

"Eu treino todos os dias, então é importante variar a maneira como me movo. Eu alterno os dias fazendo exercícios para a parte superior e inferior do corpo para força. Também encontro uma maneira de fazer cardio. Caminhar ao ar livre é uma das minhas maneiras favoritas de fazer isso", diz ela.

Na entrevista, a artista diz que aprendeu a se exercitar com uma professora nos anos 70, visto que naquela época não tinha “muitas formas rigorosas de exercícios para mulheres”.

Mas o que Fonda diz amar na hora de se exercitar é a música. “Ter a música certa pode fazer ou quebrar o treino, especialmente em cardio e aeróbica. Uma playlist animada é essencial. Isso e uma boa atitude”, afirma.

Veja também

liam payne Funcionário de hotel acusado de vender drogas a Liam Payne se entrega