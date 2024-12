Quantos minutos de exercício aeróbico é preciso para perder peso? Novo estudo responde

A- A+

Para alcançar a perda de peso, é preciso que o corpo entre num estado de déficit calórico, ou seja, que gaste mais calorias do que as consumidas por dia. É possível atingir essa relação diminuindo o número de calorias ingeridas, como ao optar por alimentos mais saudáveis, ou adotando uma rotina de exercícios físicos, o que vai aumentar o gasto calórico. Mas o quanto de atividade física é necessária para que ela de fato consiga influenciar no peso de forma significativa?

É o que um novo estudo conduzido por pesquisadores britânicos decidiu responder. O trabalho, publicado nesta quinta-feira na revista científica JAMA Network Open, analisou 116 ensaios clínicos randomizados que avaliaram os efeitos do treinamento aeróbico supervisionado em 6,9 mil adultos com sobrepeso ou obesidade.

Como conclusão, os cientistas observaram que reduções significativas do peso foram obtidas a partir de 150 minutos de atividades aeróbicas – como caminhada, corrida, ciclismo e natação – por semana em intensidades moderada a alta. Isso significa pelo menos duas horas e meia de exercício por semana.

A intensidade do exercício pode ser medida por meio do esforço cardiovascular e respiratório. Quando é possível conversar com outra pessoa normalmente durante a prática normalmente, considera-se que a atividade é leve. Já a de intensidade moderada a alta deixa o indivíduo mais ofegante, sem conseguir manter uma conversa por muito tempo.

Foto: @wavebreakmedia/Freepik

No artigo, os autores escrevem que “o exercício aeróbico de pelo menos 150 minutos por semana foi associado a reduções clinicamente importantes na circunferência da cintura e nas medidas de gordura corporal”, e que “durações mais longas (...) estão associadas a maiores reduções”.

Para pessoas com sobrepeso ou obesas, a perda considerada clinicamente importante foi a de pelo menos 5% do peso corporal em três meses, explicou Ahmad Jayedi, epidemiologista do Imperial College London, no Reino Unido, e primeiro autor do estudo.

Ao jornal britânico The Guardian, o pesquisador reconheceu que a meta pode parecer assustadora para algumas pessoas, especialmente se estiverem no sedentarismo, mas orientou que o melhor caminho é encontrar um exercício que seja possível incluir mais facilmente na rotina.

Nesse sentido, explicou que caminhada e corrida costumam ser práticas mais versáteis para se inserir no dia a dia, já que podem ser feitas em qualquer hora do dia e não dependem de equipamentos e locais específicos, como bicicletas e piscinas no caso do ciclismo e da natação.

— Motivar as pessoas pode ser bastante desafiador, especialmente quando se trata de alterar seu estilo de vida. Quando se trata de exercícios, todas as formas são benéficas, e não avaliamos nenhuma diferença entre elas. No entanto, a caminhada e a corrida são excelentes exemplos de atividades aeróbicas que podem facilmente se encaixar em nossa vida diária — disse.

Veja também

São Paulo PM afasta policial que atirou à queima-roupa em rapaz em São Paulo