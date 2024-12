A- A+

SAÚDE Conheça benefícios dermatológicos do sal e saiba como aplicá-lo na pele Composto oferece ampla gama de recursos para retardar processo de envelhecimento do tecido e manter aparência mais rejuvenescida, fresca e luminosa

Os cuidados com a pele tornam-se cada dia mais relevantes, por isso muitas pessoas se preocupam em manter um rosto saudável e usar os produtos necessários para ter a região livre de acne. Existem vários métodos para cuidar do rosto, como manter uma boa alimentação, realizar procedimentos dermatológicos ou usar esfoliantes faciais. No entanto, alguns deles tendem a ter um custo elevado. O que muitos não sabem é que, às vezes, as ferramentas necessárias para conseguir uma pele perfeita estão ao seu alcance.

Pode haver muitos tratamentos no mercado, mas existe um esfoliante que requer apenas dois ingredientes que você sempre tem em casa e seu valor é bastante econômico: é a água salgada. O portal "The Happening" explica que a água misturada com o sal é ideal para o cuidado da pele do rosto e revela vários benefícios que fazer esta tarefa pela manhã traria.





A água salgada contém muitas propriedades que vão além da limpeza superficial, pois contém minerais como magnésio, cálcio e potássio, que são benéficos para a epiderme.

Benefícios de lavar o rosto com água e sal

Ao dissolver os grãos de sal no líquido, obtém-se uma mistura isotônica que ajuda a equilibrar o pH, na qual a pele ajuda a eliminar impurezas e a manter a hidratação necessária. O portal "Jumsal", especialista na criação de produtos com sal, explica as propriedades de lavar o rosto com água e sal todas as manhãs.

Reabastecimento Mineral

Como o sal é rico em minerais, ao dormir, o corpo geralmente passa por um processo de transpiração que provoca a perda dos minerais normalmente encontrados na pele. Portanto, ao lavar o rosto pela manhã com um pouco de sal, você poderá repor aquele percentual perdido durante o sono, o que o ajudará a ter uma pele mais saudável e bonita.

Ajuda a melhorar a circulação sanguínea

O sal tem propriedades ativadoras da pele humana, o que a deixa com um aspecto muito mais liso e jovem, devolvendo a tensão à derme e reduzindo a flacidez.

O sal tem poderes anti-sépticos

Ao acordar, é importante desinfetar o rosto, e a melhor forma de eliminar impurezas e evitar que bactérias causem o aparecimento de espinhas ou qualquer problema de acne é fazê-lo naturalmente. O sal possui propriedades anti-sépticas que ajudam a melhorar todas as impurezas que possam ter ficado nos poros, por isso um bom método é fazê-lo com este ingrediente.

Como lavar o rosto corretamente?

Prepare uma solução com água morna e sal marinho

Em seguida, molhe o rosto com a água e aplique a mistura de sal e água na pele com as pontas dos dedos, fazendo movimentos circulares

Evite usar sal em excesso, pois pode irritar a pele e, se tiver feridas abertas ou sensíveis, é melhor optar por outros métodos de limpeza mais suaves.

Lembre-se que é sempre importante consultar um dermatologista para recomendar quais rotinas seguir, pois o sal pode causar irritação em algumas pessoas.

Rejuvenesce naturalmente a pele

Com o passar do tempo, a idade começa a perder tensão e aparecem as rugas, por isso o sal desempenha um papel importante, pois oferece uma ampla gama de recursos para retardar o processo e manter uma aparência mais rejuvenescida, fresca e luminosa.

