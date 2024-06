A- A+

TECNOLOGIA Inteligência artificial mostra como seriam filhos gerados por casais LGBTQIAP+ famosos no Brasil Trabalho de artista é compartilhado por nomes como Lulu Santos e gera relatos emocionados: "Considero essa publicação muito importante"

Como seriam os filhos gerados por casais LGBTQIAP+ famosos no Brasil? O artista digital Hidreley Leli Dião talvez tenha a resposta. Especialista no uso de inteligência artificial para a geração de imagens ancoradas em elementos da realidade, ele viralizou ao mostrar como seria bebês de nomes como Daniela Mercury e Malu Verçosa, Ludmilla e Brunna Gonçalves, Fernanda Gentil e Priscila Montadon, Tiago Abravanel e Fernando Poli, entre outros. O trabalho foi compartilhado pelo profissional por meio de uma rede social, no último domingo (2).

"Atualmente, os casais homossexuais já podem procriar normalmente, graças às técnicas de reprodução assistida. Ou seja, homens e mulheres, em relacionamentos homoafetivos e boas condições de saúde, podem, sem qualquer restrição, realizar os tratamentos que viabilizam a concepção e gestação de um bebê. Minha curiosidade foi "matada" usando a inteligência artificial mais as minhas habilidades com o Photoshop!", publicou Dião, por meio do Instagram.

Depois da divulgação desse trabalho, que chegou a ser compartilhado até por Lulu Santos, um dos homenageados, Dião conta que recebeu muitas mensagens de casais LGBTQIAP+ que também queriam saber como seriam os filhos deles. Essas mensagens, no entanto, emocionadas e felizes, tiveram que dividir espaço com diversos comentários ofensivos e homofóbicos que a publicação também recebeu.

"Quando fiz essa publicação com os filhos de alguns casais LGBTQIA+, sabia que receberia muitas críticas negativas. Resolvi não apagar esses comentários ofensivos, preconceituosos e homofóbicos porque comecei a perceber que alguns seguidores meus estavam indo lá e respondendo cada um deles. E eles tiveram as respostas que precisavam. Então considero essa publicação muito importante por isso" relatou o artista, em entrevista ao Globo.

