Saúde Internado há uma semana, Tonico Pereira tem 'boa evolução clínica' e deve deixar hospital Intérprete do personagem Seu Moreira em 'Volta por cima', da TV Globo, artista de 76 anos permanece sob cuidados médicos no Copa D'or, no Rio

Internado desde o último dia 11 para o tratamento de uma pneumonia, Tonico Pereira está com uma “boa evolução clínica”. De acordo com um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18) pelo Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o artista se encontra hospitalizado, a previsão é de que ele receba alta em até três dias. O ator de 76 anos atualmente interpreta o personagem Seu Moreira na novela "Volta por cima", da TV Globo.

Na nota, o hospital afirma que Tonico “está sob cuidados médicos, em um quarto, com boa evolução clínica e (tem) previsão de alta nas próximas 48-72horas”.

No sábado (16), a bailarina Marina Salomon, casada com o ator, havia atualizado o estado de saúde do marido. “Ele só está terminando o ciclo de antibiótico que só pode tomar aqui no hospital. Mas está bem, respirando bem... Não tem nada de grave acontecendo”, afirmou Marina Salomon, ao portal UOL.

A informação sobre a internação foi noticiada, na última sexta-feira (15), pela coluna Play, do Globo. Atualmente, Tonico Pereira concilia as gravações da novela das 19h com um empreendimento próprio, o bar Paráboteco, especializado em comida paraense, e inaugurado no mês passado, no bairro de Botafogo.

O ator tem enfrentado problemas de saúde, como trombose, diabetes e pneumonias, nos últimos meses. Em entrevista recente ao GLOBO, ele falou sobre o assunto:

— Eu incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde, até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar. É algo primordial na minha vida — afirmou.

Conhecido por papéis cômicos marcantes na TV, entre os quais o mulherengo Mendonça do seriado " A grande família" (2001-2014), Tonico Pereira é pai dos gêmeos Antônio Nicolau e Nina Sofia, de 18 anos, com sua atual mulher; e de Daniela, de 50 anos, e Thaia, de 47, frutos do antigo relacionamento com a professora Eliane Pereira.

