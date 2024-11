A- A+

leilões Casas de leilões esperam "efeito Trump" na maior semana de vendas no ano do mercado de arte De Warhol a Monet, mercado de leilões torce por aquecimento após eleição de presidente americano

O mercado de arte dará um novo salto, como antes da pandemia, agora que Donald Trump foi eleito para a Casa Branca com promessas de cortar impostos? Investimentos especulativos como criptomoedas aumentaram em antecipação à agenda antirregulatória de uma nova administração republicana, e o mundo dos leilões espera aproveitar um boom econômico para se recuperar após quase dois anos de vendas em declínio.

A temporada de leilões que começa esta semana em Nova York testará a disposição dos ultra-ricos de gastar uma fortuna em obras de arte. Eles vão disputar mais de 1.600 lotes que devem arrecadar pelo menos US$ 1,1 bilhão — entre as opções está uma banana de US$ 1 milhão. O total esperado caiu mais de um terço em relação a novembro passado, com 16% menos obras indo para o bloco de leilões.

No lado positivo, alguns especialistas apontam para a queda nas taxas de juros nos EUA, tornando o financiamento mais fácil para colecionadores. Além disso, muitas peças trazem com estimativas iniciais mais baixas, para atrair licitantes relutantes. Esses fatores "aumentam as chances de que os leilões tenham um bom desempenho", disse Doug Woodham, um consultor de arte baseado em Nova York e ex-executivo da Christie's.

Mas os consultores de arte afirmam que este ano as obras em oferta não têm a qualidade das temporadas anteriores. Além da banana — uma instalação de Maurizio Cattelan chamada "The Comedian" — há uma pintura excepcional de René Magritte, que deve render pelo menos US$ 95 milhões. Mas as estimativas de obras de outros artistas famosos como Pablo Picasso, Jeff Koons e Alberto Giacometti ainda estão muito abaixo dos mais de US$ 100 milhões vistos em 2022, o último ano de expansão.

"Muitos consignadores estavam relutantes em vender em novembro — eles queriam esperar até depois da turbulência eleitoral ou vender antes", disse Woodham. "Como resultado, as vendas estão mais fracas, com mais obras de qualidade irregular."

Woodham, como muitos especialistas, acha que uma presidência de Trump pode trazer impostos reduzidos para corporações e indivíduos ricos, o que pode ser positivo para o mercado de arte no curto prazo.

“As pessoas que compram arte cara estão profundamente atentas às tendências macroeconômicas que influenciam sua riqueza. Essa riqueza desde a eleição aumentou, e as políticas provavelmente os beneficiarão.” Mas ele observou, “há uma chance de que essas políticas econômicas levem à inflação e a taxas de juros mais altas.”

Alguns negociantes relataram vendas melhores nas recentes feiras Frieze London e Art Basel Paris. A Sotheby's também se viu em melhor situação financeira após aceitar um investimento de quase US$ 1 bilhão do fundo soberano de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos, que agora tem uma grande participação minoritária na empresa. Mas grandes centros do mercado de arte como Los Angeles viram vários fechamentos de galerias, e o grupo de entretenimento Endeavor, sediado na Califórnia, que é dono das cinco feiras de arte Frieze, notificou os expositores de que esse setor de seus negócios pode ser vendido.

"Londres estava OK. Paris estava OK. As pessoas agora estão sentindo uma repentina sensação de confiança", disse Abigail Asher, uma consultora de arte baseada em Nova York. "Elas estavam esperando a eleição para puxar o gatilho em grandes pinturas."

Aqui estão seis obras de referência que podem indicar os caprichos econômicos do mercado de arte pós-eleição.

Quanto poderia custar uma banana? Na Sotheby’s, pelo menos US$ 1 milhão.

Nos últimos anos, os leiloeiros têm tentado eletrizar os licitantes com lotes excêntricos. De repente, você poderia encontrar uma pintura muito debatida de Leonardo da Vinci, um enorme fóssil de Tiranossauro Rex e até uma Ferrari em meio a obras de arte contemporâneas.

Mas a principal atração deste mês de novembro é uma banana colada na parede da Sotheby’s, que está estimada para ser vendida entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão no Now and Contemporary Evening Sale da casa de leilões, na quarta-feira (20). É uma banana nova — vinda de uma barraca de frutas próxima na rua —, mas um truque antigo.

A obra de arte apareceu há cinco anos na Art Basel Miami Beach, onde a Perrotin Gallery vendeu três edições de “The Comedian” por valores entre US$ 120 mil e US$ 150 mil cada. A fruta causou polêmica em torno da questão perene: é arte? Mas as multidões revelaram-se tão perturbadoras que a galeria acabou por tirar a banana da cabine depois de um artista performático, David Datuna, a ter comido. A peça conceitual vem com certificado de autenticidade do artista e instruções de instalação; o comprador substitui a banana, se desejar, sempre que ela apodrece.

“É exatamente o tipo de coisa que todo museu quer ter na parede, para que as pessoas possam dizer: vamos ver Leonardo da Vinci e vamos ver a banana”, comentou Philip Hoffman, CEO e fundador de uma empresa de consultoria chamada o Grupo de Belas Artes. “Meu palpite é que isso renderá um dinheiro absurdo.”

Uma pessoa que não ri é o artista. “O que me incomoda é que, após a primeira venda, o artista não lucra mais à medida que a obra muda de mãos”, escreveu Cattelan por e-mail. “As casas de leilões e os colecionadores colhem os benefícios, enquanto o criador, que faz o próprio objeto que impulsiona o mercado, fica de fora.”

Uma pintura de Magritte é o melhor lote da semana

Este ano é o 100º aniversário do movimento surrealista. Com o centenário marcado por uma exposição de grande sucesso no Centro Pompidou, em Paris, e por várias outras exposições em todo o mundo, este dificilmente poderia ser um momento mais propício para que uma versão excepcional de uma das pinturas mais célebres de Magritte fosse a leilão.

Seu inescrutável “Império da Luz”, que mostra uma rua deserta iluminada por lâmpadas sob nuvens fofas em um céu iluminado pelo dia, é a obra mais premiada na liquidação da Christie's na terça-feira (19) da coleção da carismática designer de interiores, filantropa e socialite Mica Ertegun.

O recorde atual do leilão de Magritte é uma pintura semelhante que foi vendida em março de 2022 por US$ 79,3 milhões. Um terceiro anônimo garantiu a versão Ertegun por pelo menos US$ 95 milhões — ou mais de US$ 100 milhões com taxas — tornando-a essencialmente pré-vendida.

“Milagrosamente, dado que estava na casa de alguém que oferecia jantares para amigos abastados, está em condições impecáveis”, disse Max Carter, vice-presidente da Christie’s, sobre o Magritte.

O fracasso de Warhol em impressionar Trump pode se tornar uma lembrança eleitoral

O artista pop Andy Warhol achava que sabia o que um homem como Trump queria. O artista passou boa parte de 1981 convencendo o futuro presidente dos EUA e sua esposa, Ivana, a encomendarem uma série de serigrafias de seu novo arranha-céu na Quinta Avenida, a Trump Tower. “Nada foi resolvido, mas vou fazer algumas pinturas, de qualquer maneira, e mostrá-las a eles”, escreveu Warhol em seu diário em abril daquele ano.

Mas o casal acabou recusando as oito obras finalizadas em preto, cinza e prata. Warhol ficou ressentido com Trump. "Senhor Trump ficou muito chateado porque não havia coordenação de cores”, escreveu Warhol em agosto de 1981. “Eles vão trazer amostras de material para que eu possa fazer as pinturas para combinar com os rosas e laranjas. Mas acho que Trump é meio simplório.”

Sentido com a encomenda perdida, Warhol, que morreu em 1987, acabou entregando as pinturas ao seu negociante Bruno Bischofberger, que vendeu este exemplar a um colecionador europeu no início dos anos 2000. Agora, Phillips está oferecendo uma das obras, “Arranha-céus de Nova York”, durante sua venda noturna de arte moderna e contemporânea na terça-feira, com uma estimativa entre US$ 500.000 e US$ 700.000.

Apenas duas semanas após a vitória presidencial de Trump, alguns colecionadores poderão querer demonstrar apoio comprando uma obra de arte do seu famoso arranha-céu. Robert Manley, vice-presidente da Phillips, que organizou a venda, disse que os interesses foram divididos. “Algumas pessoas têm motivação política, mas outras são colecionadores de Warhol.”

De sua parte, Warhol nunca esqueceu a comissão malfeita. Ele julgou uma competição de líderes de torcida no arranha-céu em janeiro de 1984, chegando duas horas atrasado ao evento porque, segundo seu diário, “ainda odeio os Trump porque eles nunca compraram as pinturas que fiz da Trump Tower”.

O que é velho é novo novamente, o que há de novo não é de muito interesse

Um boom especulativo no início da pandemia quase duplicou o montante gasto em trabalhos de jovens artistas em leilão, que atingiu US$ 712 milhões em 2021. Depois, no ano passado, os preços caíram drasticamente. Nesta temporada, o número de obras disponíveis de artistas nascidos depois de 1974 diminuiu consideravelmente.

A Phillips e a Sotheby’s estão oferecendo menos da metade dessas obras em seus leilões, como faziam há dois anos. Artistas que estavam nas manchetes na época, incluindo Flora Yukhnovich e Amoako Boafo, agora não são encontrados em lugar nenhum.

A energia está voltando no tempo, para artistas do século 20 com seguidores cult e boa fé de curadores. Uma recém-queridinha do mercado é a pintora Miyoko Ito, nascida em Berkeley, Califórnia, que morreu em 1983. Depois de ser confinada durante a Segunda Guerra Mundial em campos de internamento na Califórnia e Utah, ela se estabeleceu em Chicago, onde pintou formas geométricas dançando com formas orgânicas. em ricos tons de lápis-lazúli e crisântemo. Seu exuberante “Sunbather” da década de 1960 está estimado entre US$ 150 mil e US$ 200 mil no leilão contemporâneo da Sotheby’s na quarta-feira.

No típico ciclo de hype do mercado, o apetite por “redescobertas” cresce depois que os colecionadores se empanturram de mais trabalhos não testados — e estão passando por um pouco de indigestão. “O mercado de arte está sempre em busca de ineficiências”, disse a consultora de arte Wendy Cromwell. “Quando tem muita obra disponível de um grande artista que está desvalorizada, isso é uma ineficiência, então você começa a ver mais em leilão. Eles se tornarão parte do cânone para sempre? Não sei."

Um quadro surrealista mais amplo e uma nova estrela

Magritte não é o único surrealista recebendo tratamento de estrela nesta temporada. O mercado para Leonora Carrington (1917-2011), a iconoclasta pintora e escritora mexicana nascida na Grã-Bretanha, está tentando se recalibrar no meio da moda mais ampla do movimento. Em maio, os observadores do mercado ficaram surpresos quando seu quadro “Les Distractions de Dagobert”, de 1945, foi vendido em leilão por US$ 28,5 milhões, com taxas.

O mesmo colecionador que vendeu anonimamente “Dagobert”, supostamente o investidor e cientista norte-americano Ronald Cordover, consignou “La Grande Dame”, de 1951, do mes artista, para a venda da Sotheby’s nesta segunda-feira, de acordo com analistas de mercado próximos à venda. Com uma estimativa de valor entre US$ 5 milhões a US$ 7 milhões, a obra possui uma garantia financeira apoiada por terceiros, o que significa que é certo que será vendido.

Um Monet de US$ 60 milhões, sem garantias

Os lírios d'água são um dos símbolos mais conhecidos do pintor impressionista francês Claude Monet, e uma das obras mais caras durante a semana de leilões é uma versão de 1,80 metro de altura, “Nymphéas”, que foi avaliada em cerca de US$ 60 milhões na Sotheby's na segunda-feira. A obra pertencia ao magnata Sydell L. Miller, falecido em março.

Os beneficiários do espólio de Miller estão a correr um risco com o Monet, que no momento da publicação não tinha um preço mínimo garantido. Isso significa que a pintura pode acabar não sendo vendida.

Nos últimos anos, garantias pré-estabelecidas tornaram previsíveis os leilões de eventos de arte de alto valor. Segundo os analistas do mercado de arte da Pi-eX, 71% do valor das propostas vencedoras nos leilões de novembro passado em Nova York foram respaldadas por garantias financeiras.

“Foi um choque ver uma coleção completa sem garantia chegar ao mercado”, disse Christine Bourron, CEO da Pi-eX, observando que um expedidor pode colher mais receitas de um leilão ao vivo se não optar pela segurança financeira de lances previamente combinados.

Monet fez quase 300 pinturas inspiradas no jardim aquático que criou em sua casa em Giverny, na França, desde o final da década de 1890 até sua morte em 1926. Esta tela é datada pela Sotheby's entre 1914 a 1917, um trabalho preparatório para as enormes telas panorâmicas que agora podem ser admiradas no Museu Orangerie de Paris.

