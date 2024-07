A- A+

Famosos Saiba quem é Jade Magalhães, namorada de Luan Santana que anunciou gravidez O casal se conheceu em 2008, no camarim do cantor após um show

Luan Santana e Jade Magalhães posaram juntinhos e confirmaram os boatos de que ela estaria grávida. Após reatarem o namoro no início deste ano, os dois anunciaram que ela terá o primeiro bebê do casal.



Nas contas de ambos nas redes sociais, as fotos mostram Luan e Jade abraçados, com ela já mostrando a barriga em crescimento.

Eles haviam ficado juntos por 12 anos e se separaram em 2020, mas retomaram o relacionamento.

Quem é Jade Magalhães?

Jade Magalhães tem 31 anos e é de Alto Taquari, no Mato Grosso, cidade da qual seu pai, Maurício Joel de Sá, já foi prefeito. Sua mãe, Juliana Magalhães, também trabalhou na prefeitura daquele município. Ela também tem um irmão mais novo.





Além da atividade política, a família de Jade é ligada à atividade agropecuária na região. Jade tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram, onde costuma fazer posts sobre moda, além de publis para diversas marcas.

Ela dá dicas de looks e compartilha momentos de sua vida em viagens e eventos. A jovem se formou em Moda em uma universidade no Paraná, em 2019. Jade e Luan se conhecem há muito tempo. Foram apresentados no camarim de um show do cantor, em 2008, mas só engataram um romance meses depois.

