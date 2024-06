A- A+

PRINCESA DE GALES Kate Middleton faz primeira aparição oficial após diagnóstico de câncer; assista Princesa de Gales viajou em carruagem com seus filhos antes de assistir à cerimônia do Dia do Aniversário do Rei

A princesa Kate Middleton realizou sua primeira aparição oficial do ano neste sábado, durante o desfile militar Trooping the Colour em celebração ao aniversário oficial do Soberano, o rei Charles III.



A futura rainha do Reino Unido havia anunciado nesta sexta-feira que planejava comparecer ao evento. Aos 42 anos, Kate enfrentou meses de especulações envolvendo seu sumiço repentino, e no início de março revelou que tem feito tratamento quimioterápico preventivo contra um câncer.

O comunicado de sua presença em homenagem ao monarca britânico foi feito em uma publicação nas redes sociais. Nela, a princesa de Gales disse que tem tido “bons progressos”, embora também tenha ressaltado que, “como qualquer pessoa que passa por uma quimioterapia sabe, há dias bons e ruins”.



“Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao corpo e descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo o bem-estar”, disse ela, acrescentando que ainda enfrentará “mais alguns meses” de tratamento.

Assista:

“Estou ansiosa para participar do Desfile de Aniversário do Rei neste fim de semana com minha família”, escreveu a futura rainha do Reino Unido.



“Espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão (no Hemisfério Norte, inverno no Brasil), mas igualmente sabendo que ainda não estou fora de perigo. Estou aprendendo a ser paciente, especialmente com a incerteza.



Aceitando cada dia como ele é, ouvindo meu corpo e me permitindo ter esse tempo tão necessário para me curar”.

Ainda que cauteloso, o retorno da princesa de Gales à normalidade será uma fonte de alívio para a família real britânica, já que o rei também precisou ser afastado de seus compromissos reais para cuidar de um câncer de próstata.



O monarca, que foi hospitalizado em janeiro, começou a retornar aos deveres públicos em abril. Na semana passada, ele participou de cerimônias para comemorar o 80º aniversário do Dia D (desembarque que mudou o rumo da Segunda Guerra na Europa).

Em aparições recentes, o rei aparentou estar saudável, embora o Palácio de Buckingham tenha divulgado poucos detalhes sobre seu tratamento ou prognóstico.



O rei e a princesa estão entre os membros mais visíveis da monarquia, e suas doenças e ausência repentina colocaram pressão sobre a família, que ainda estava se recuperando da morte da rainha Elizabeth II (1926-2022), em setembro de 2022.

Rei ‘encantado’

Logo após o anúncio de Kate nesta sexta-feira, o palácio disse que o rei, que irá supervisionar a cerimônia, estava “encantado” com a presença da princesa na Trooping the Color.



Ela foi vista em uma carro com seus filhos – príncipe George, de 10 anos; princesa Charlotte, de 9; e príncipe Louis, de 6 – antes de assistir à cerimônia de um prédio ao lado do campo de desfile. A futura rainha também poderá se juntar a outros membros da realeza para a tradicional aparição na varanda do palácio.

Charles comemorou seu 75º aniversário em novembro. Mas a celebração formal, conhecida como Trooping the Color, ocorrerá neste sábado, quando 1,4 mil oficiais da Household Division, unidade militar de elite no Reino Unido e da Commonwealth britânica, desfilam perante o rei em uma rota que os leva do Palácio de Buckingham ao longo do Mall até o Horse Guards Parade, e depois de volta ao palácio. Segundo o site do Exército britânico, o evento ocorre todos os anos no mês de junho.

“Historicamente, o papel principal da cor de um regimento era fornecer um ponto de encontro no campo de batalha, o que era importante porque, sem as formas de comunicação disponíveis [atualmente], era fácil para os soldados se separarem de sua unidade durante o conflito”, diz a página do Exército.



“Para que os soldados reconhecessem a cor de seu regimento, era necessário exibi-la. Isso era realizado por jovens oficiais que marchavam em fileiras com a cor erguida, o que originou o termo “trooping” (desfile). O que hoje é um grande espetáculo cerimonial começou como um desfile militar vital em tempos de guerra”.

Acredita-se que a cerimônia tenha sido realizada pela primeira vez durante o reinado do Rei Carlos II (1660-1685). Em 1748, determinou-se que esse desfile marcaria o aniversário oficial do Soberano, tornando-se um evento anual quando Jorge III subiu ao trono, em 1760.

