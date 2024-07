A- A+

POLÊMICA Key Alves responde Márcia Fu após ex-jogadora dizer que ela não é atleta de alto rendimento; leia O comentário veio durante uma participação no ''De Frente com Blogueirinha'', programa da Dia TV, na segunda-feira, 1º

Key Alves rebateu as declarações de Márcia Fu após a ex-jogadora dizer que Key não se qualifica como uma atleta de alto rendimento no vôlei. O comentário veio durante uma participação no ''De Frente com Blogueirinha'', programa da Dia TV, nesta segunda-feira, 1º.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Márcia para comentar as novas declarações de Key, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Questionada se a jogadora seria uma atleta de alto rendimento durante a participação no programa, a ex-Fazenda respondeu: "Não muito". "Eu não conheço muito a Key Alves jogando. [...] Nós abrimos portas para ela, mas eu, Fernanda Venturini, Ana Moser éramos jogadoras mesmo", disse, insinuando uma distinção entre ela e suas contemporâneas em relação à nova geração.

Em stories publicados no Instagram, Key esclareceu que "é, sim, uma atleta de alto rendimento". "[Você se torna] atleta de alto rendimento a partir do momento em que chega no profissional. E eu cheguei", escreveu.

A jogadora disse que os comentários foram feitos para lhe diminuir. "Foram 13 anos treinando. [...] Meu contrato milionário com apenas 24 anos para a maior liga do mundo já está garantido", afirmou ela, que jogará na League One Volleyball, nova liga norte-americana.

"Eu entendo vocês se incomodarem. Não é fácil ver a minha vida e não quererem ser igual. E, sim, eu sou atleta profissional", continuou. Na sequência, Key argumentou que "ninguém tem direito de rebaixar ou diminuir o trabalho de ninguém só porque é medalhista olímpica".

"Graças a Deus, eu nunca precisei diminuir a luta de ninguém, ainda mais de outra atleta do seu esporte", disse. "Que 'doideira', né? Não imaginava que ídolos faziam isso."

