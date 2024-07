A- A+

CINEMA Agente Secreto: diretora de produção fala sobre as filmagens no Recife Agente Secreto, o novo filme do cineasta recifense Kleber Mendonça Filho, protagonizado pelo ator Wagner Moura, conta com dez semanas de gravação e ainda não tem previsão de estreia

A diretora de produção de Agente Secreto, a recifense Mariana Jacob, falou sobre a experiência das filmagens no Recife.

A entrevista foi concedida para a reportagem da Folha de Pernambuco, durante as gravações desta terça-feira (2), na rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, área central da Cidade.

O novo filme do cineasta recifense Kleber Mendonça Filho, protagonizado pelo ator Wagner Moura, conta com dez semanas de gravação e ainda não tem previsão de data para a estreia.

Agente Secreto

Durante a entrevista para a reportagem da Folha de Pernambuco, Mariana Jacob comentou sobre as dificuldades que a produção tem enfrentado durante as gravações no Recife.

"Estamos em uma cidade que não tem o costume de receber produções muito grandes. Então acaba que a maior dificuldade é a conscientização das pessoas sobre a seriedade do trabalho. É, também, mobilizar a cidade e todos os órgãos para que as coisas funcionem. Estamos em 2024, fazendo um filme de época, e a nossa cidade está completamente descaracterizada, até o Centro da Cidade", contou Mariana.

Mariana Jacob ressalta, ainda, que a produção tem recebido bastante apoio dos órgãos públicos para garantir que as coisas funcionem como deveriam.

"Graças a Deus temos recebido essa compreensão, a generosidade e a ajuda da população e de todos os órgãos envolvidos. Estamos contando com a colaboração da prefeitura, do Governo do Estado e de todas as secretarias envolvidas para a realização desse trabalho, que é um grande desafio, acho que é o maior filme que a produção pernambucana tem na sua história. Não conseguiriamos fazer isso sozinhos", relatou Mariana.

A cineasta também agradeceu a compreensão da população.

"A gente sente muito o incômodo que geramos e causamos para algumas pessoas, mas contamos com essa compreensão de que é um trabalho lindo que está sendo feito e que vai colocar a nossa cidade lá em cima. Que a gente possa celebrar tudo isso juntos, vendo o Recife em tela. É um filme muito importante, inclusive para a gente documentar como era a nossa cidade há 50 anos atrás", concluiu Jacob.

A produção

Agente Secreto se passa no Recife dos anos 1970, e é protagonizado pelo ator Wagner Moura.

O filme é produzido pela Cinemascópio, produtora pernambucana, encabeçada por Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça filho.

A produção conta com dez semanas de gravação, e as filmagens devem acontecer também, além do Recife, na cidade de São Paulo e em Brasília.

Veja também

DESABAFO Lupita Nyong'o conta como 'Um Lugar Silencioso: Dia Um' ajudou a lidar com morte de Chadwick Boseman