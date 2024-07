A- A+

CINEMA Agente Secreto: gravações de filme de Kleber Mendonça interditam rua do Riachuelo As gravações de Agente Secreto, na rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, só devem ser encerraras por volta das 18h desta terça-feira (2)

As gravações de Agente Secreto, novo filme do cineasta recifense Kleber Mendonça Filho, protagonizado pelo ator Wagner Moura, interditaram a rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, nesta terça-feira (2).

A via amanheceu totalmente reservada para a produção, e a previsão é de que as gravações só sejam encerradas por volta das 18h.

Com a interdição da rua do Riachuelo, o desvio está sendo realizado pela rua Corredor do Bispo e a rua do Príncipe, logo após a rua do Hospício.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) está com agentes no local, para orientar melhor os condutores.

Em entrevista para a reportagem da Folha de Pernambuco, a diretora de produção do filme, Mariana Jacob, ressaltou que a produção tem recebido bastante apoio dos órgãos públicos para garantir que as coisas funcionem como deveriam.

"Graças a Deus temos recebido essa compreensão, a generosidade e a ajuda da população e de todos os órgãos envolvidos. Estamos contando com a colaboração da prefeitura, do Governo do Estado e de todas as secretarias envolvidas para a realização desse trabalho, que é um grande desafio, acho que é o maior filme que a produção pernambucana tem na sua história. Não conseguiriamos fazer isso sozinhos", relatou a cineasta.

