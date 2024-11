A- A+

VEM AÍ? Lady Gaga: fãs percebem semana fechada para reservas no Copacabana Palace e especulam data de show Rumores sobre apresentação da cantora americana no Rio começaram depois de publicação enigmática do prefeito, Eduardo Paes, nas redes sociais

Após uma publicação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que sugeriu a possibilidade da vinda da cantora americana Lady Gaga à capital fluminense, internautas perceberam uma semana fechada para reservas no Copacabana Palace em 2025 e especularam que pode ser a data do suposto evento.

De acordo com o site do hotel, o período entre o dia 14 e 21 de maio do ano que vem está bloqueado para o agendamento de reservas.

Caso a artista pop de fato realize uma apresentação nas areias de Copacabana nos mesmos moldes daquela de Madonna, em maio deste ano, internautas apontaram que a data provável seria 17 de maio, por ser um sábado.

Datas estão fechadas para reservas no Copacabana Palace | Foto: Reprodução



“O desenrolar da situação está idêntico ao da Madonna, onde a data do show da artista aqui no Rio foi descoberta logo após a atualização das reservas do CopaPalace. O Rio te espera, Lady Gaga!”, escreveu um fã clube da cantora no X.

Em nova atualização no schedule, o Copacabana Palace fechou o hotel para reservas entre os dias 14 e 21 de maio de 2025.



O desenrolar da situação está idêntico ao da Madonna, onde a data do show da artista aqui no Rio foi descoberta logo após a atualização das reservas do… pic.twitter.com/IPUaAyaoUr — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) November 23, 2024



Ao longo de todo 2025, o único outro período com a agenda bloqueada no Copacabana Palace é em junho, entre os dias 7 e 14. Porém, as especulações apontam para maio devido a uma fala do prefeito Eduardo Paes mais cedo nesta sexta e pelo fato de o show histórico de Madonna, que levou mais de 1,5 milhão de pessoas à praia de Copacabana, também ter sido no mês.

Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! “Todo Mundo no Rio”! Entendedores entenderão! Sinais! pic.twitter.com/7gsiRyxSlu — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 22, 2024

Os rumores de que Gaga seria a próxima artista a se apresentar no Rio começaram depois que Paes publicou, na noite desta sexta-feira, um vídeo da artista se apresentando na cerimônia do Oscar de 2019, ao lado do ator Bradley Cooper, quando ganhou o prêmio de melhor canção original com "Shallow", de "Nasce uma estrela".

Na postagem, o prefeito escreveu: "Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! “Todo Mundo no Rio”! Entendedores entenderão! Sinais!".

Mais cedo, na coletiva em que revelou os detalhes sobre a programação do Ano Novo na cidade, Paes já havia anunciado que iria trazer um show internacional para a cidade em maio do ano que vem.



Na ocasião, o prefeito disse que os últimos detalhes ainda estavam sendo fechados, mas que o objetivo era realizar algo “no padrão do que foi o show da Madonna”.

Depois do sucesso da apresentação da artista, que reuniu um dos maiores públicos em um único show da História, o prefeito já disse algumas vezes querer incluir no calendário de eventos da capital performances de outros nomes de fora do país.

