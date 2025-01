A- A+

TODO MUNDO NO RIO Lady Gaga no Rio: reservas de hotéis em Copacabana já começam a esgotar Com data marcada para show, fãs de outros países se preparam para viagem à cidade maravilhosa

A areia da Praia de Copacabana vai ficar disputada no dia 3 de maio. Foi anunciado pela coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, que Lady Gaga vai se apresentar na cidade num show chamado “Todo mundo no Rio”, nome sugestivo que já começa a surtir efeito e atrair fãs da cantora de outros países.

As negociações estão a cargo da prefeitura e da Riotur, mas grande parte do investimento deve ser de uma marca de bebidas, que contratou a popstar como garota-propaganda em dezembro do ano passado e estaria apostando alto no fortalecimento da marca na América Latina.

Fã argentina, Clara Gaminara pretende dar aulas de inglês em Santa Fé, onde vive, para juntar dinheiro para a viagem:

"Estou divulgando em todos os lugares para, em maio, ver Lady Gaga tranquila", disse, na rede social X.

As reservas de hotéis para o fim de semana do feriadão de 1º de maio já começam atrair interessados em Copacabana. Alguns da Rede Accor, por exemplo, têm poucas unidades disponíveis. De Campinas (SP), o fã Eric Araújo, de 25 anos, começou a orçar preços e se surpreendeu:

"Procurei hotéis no bairro pelo Google Maps, pela Decolar e pelo Hotéis.com. Todas as unidades do Ibis em Copacabana já aparecem como esgotadas. Vi que há opções em Ipanema e Barra", disse ele, que é analista ambiental.

Seja por conta do feriadão do Dia do Trabalho ou pela Gagamania, outros hotéis já têm valores inflacionados. Pelo Booking.com, diárias de 2 a 4 de maio chegam a uma variação de mais de 67% se comparadas ao fim de semana seguinte, de 9 a 11 de maio.

Alfredo Lopes, presidente do HotéisRio, tem expectativa de ocupação de 100% da rede hoteleira em Copacabana no período.

"Maio costuma ser um mês de baixa procura. A vinda da Lady Gaga é excelente para o turismo. O Rio de Janeiro volta a ficar na moda. Fala-se muito também da abertura de novos restaurantes", afirma.

Paes faz mistério

Se os Little Monsters — como são conhecidos os fãs de Gaga — mais afoitos já correram para fazer reservas, os controlados aguardam o anúncio oficial de Eduardo Paes para investir na viagem. Por enquanto, o prefeito faz suspense, deixando escapar um ou outro sinal como o clipe da cantora que ele postou anteontem com um recado para os fãs: “Pra que tanta ansiedade?” .

Bianca Rodrigues, gerente comercial da rede de hotéis Windsor, prevê uma alta após o pronunciamento de Paes:

"A expectativa é que as reservas aumentem após o anúncio oficial e que tenhamos 100% de ocupação, já que estamos falando do show de uma das artistas mais famosas no mundo", afirma.

Por parte do governo do estado, há quem dê como certa a apresentação da estrela. Nas redes sociais, Rodrigo de Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais na Secretaria estadual de Cultura e Economia Criativa, citou Gaga ao enumerar os eventos que devem agitar a capital em 2025:

“O governo do estado está investindo R$ 40 milhões no carnaval, o maior espetáculo da Terra. Depois disso, vem Lady Gaga, Rio Open...”, disse, num vídeo reproduzido pelos fãs no X.

Mas, no site oficial da cantora já foram anunciados os shows no Park MGM Jazz & Piano, em Las Vegas (EUA), de 19 de junho a 6 de julho. O Rio ainda não consta na lista.

Altas cifras

O valor pago a Lady Gaga também gera curiosidade no público. Para cantar uma música na Olimpíada de Paris, a cantora recebeu R$ 11,3 milhões, segundo o site TMZ. De acordo com a coluna de Lauro Jardim, o show “Todo mundo no Rio” começará às 21h e terá duas horas e meia de duração. Por aqui, nenhuma autoridade fala em valores.

Só de infraestrutura, a apresentação de Madonna, em Copacabana e gratuita para o público, custou R$ 10 milhões para a prefeitura e outros R$ 10 milhões para o estado. A maior fatia, mantida em sigilo, foi paga pelo Itaú, que patrocinou a apresentação.

