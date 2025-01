A- A+

lady gaga Lady Gaga no Rio: cantora jogou bola no Morro do Cantagalo e se derreteu pela cidade em único show Apresentação da popstar, que tatuou "Rio" na nuca, está confirmado para maio na Praia de Copacabana

Confirmada na Praia de Copacabana no dia 3 de maio, como antecipou o colunista do Globo Lauro Jardim, Lady Gaga tem uma relação de amor com o Rio de Janeiro.

A cantora se apresentou na cidade uma única vez, em 2012, e voltou pra casa com "Rio" tatuado no pescoço, com direito ao Cristo Redentor.

Na época, após aparecer na varanda de seu quarto no luxuoso Hotel Fasano vestindo apenas uma camiseta da seleção brasileira, a cantora visitou o morro do Cantagalo, em Ipanema (cercada de seguranças, claro) .

Descalça, a estrela até arriscou alguns passes, jogando bola com crianças num campinho do local. A cantora também tirou fotos com os fãs, e ainda brincou de pegar carona em um mototáxi.

Durante a visita, as crianças de uma ONG local cantaram alguns sucessos de Gaga para a popstar e também músicas brasileiras famosas, como “Aquarela do Brasil”.

Outro momento marcante foi quando ela mandou distribuir 200 minipizzas para os fãs, que faziam vigília na porta do hotel .

Mas nem tudo foram flores naquela que seria a primeira (e por enquanto segue sendo a única) passagem da cantora pelo país.

Ingressos para todos os shows da turnê encalharam, provocando uma onda de promoções incomuns, além de piadas e memes nas redes sociais.

A cantora passou por São Paulo, Porto Alegre e Rio, onde se apresentou na antiga Cidade do Rock.

Mesmo assim, a baixa procura por ingressos para o show do Rio (a produção disse que havia 40 mil pessoas no local, entre 86 mil entradas colocadas à venda) não esmoreceu a diva pop.

Debaixo de chuva e se debulhando em lágrimas — afinal, os little monsters brasileiros são conhecidos pela sua profunda devoção —, a cantora chamou fãs para o palco, se enrolou na bandeira verde a amarela, fez declarações de amor à cidade e até vestiu uma camiseta em referência às UPPS, Unidades de Polícia Pacificadora, instalada em comunidades da cidade na época.

"Quero que vocês nunca se esqueçam desse dia, porque esse é o meu lugar favorito em todo o mundo. Eu viajei o mundo inteiro, mas nunca me senti tão feliz como estou me sentindo no Rio”, disse ela.

“A experiência que eu tive no Rio realmente me transformou”, completou.

Cancelamento

Logo após o anúncio do cancelamento do show que faria no Rock in Rio , Lady Gaga, sempre muito presente nas redes sociais, correu para o Twitter e para o Instagram para pedir desculpas aos seus little monsters, fãs mais do que fiéis.

Entre os posts, a cantora publicou uma foto da tatuagem que fez em homenagem ao Rio, em 2012.

Durante sua passagem para um show na cidade, a cantora tatuou na nuca a palavra "Rio" e, no lugar do "i", uma imagem do Cristo Redentor, que ela voltou a mostrar após o cancelamento.

"Por favor, não esqueçam do meu amor por vocês. Lembrem-se de anos atrás, quando tatuei 'Rio' no meu pescoço, a tatuagem foi escrita por crianças das favelas. Rio, você guarda um lugar especial no meu coração. Amo vocês", disse a cantora.

No dia 3 de maio, Gaga vai ter a chance de mostrar seu amor.

