Letícia Sabatella e Juliano Holanda compartilham arte na Caixa Cultural Recife

Quando sai de Pernambuco, Letícia Sabatella, leva “muito queijo coalho”. Já o bolo de rolo, apesar de assumir ser “irresistível”, ela acha melhor nem começar (a saboreá-lo). "Tem coisas que a gente não pode começar”.



Culturalmente, porém, a atriz, cantora e compositora mineira já deu o ‘start’ faz tempo às bonitezas artísticas da “Terra dos Altos Coqueiros” e com o multifacetado Juliano Holanda, ela estará em solo recifense desta terça até sábado (25) para o show “Letícia Sabatella convida Juliano Holanda”, na Caixa Cultural Recife, Bairro do Recife - com ingressos esgotados.



Crédito: Guenia Lemos

No palco, canções do álbum “Poéticas da Terra em Crise", projeto de Sabatella idealizado durante a pandemia de Covid-19, com participação do escritor, ator e compositor Luiz Felipe Leprevost, dão a tônica do show - realizado em Curitiba, já com a presença de Juliano, que também contribui com obras autorais a exemplo de “Por que Você?”, parceria sua com Zélia Duncan e “Apesar do Mundo”, entre outras.







“Juliano conheci em ‘Amorteamo’ (série televisiva de 2015, com trilha sonora assinada pelo artista pernambucano), e ali ele traduziu tudo perfeitamente e eu me apaixonei e pedi ‘quero cantar também', contou Letícia, complementada por Juliano, em bate-papo com a Folha de Pernambuco.











“A possibilidade de Letícia cantar foi um plus. Se ela pode cantar, vamos botar ela pra cantar também. Ela fez o personagem e, em um dado momento, começava a cantar”, pontua o ‘queridinho’ do universo da arte, Juliano Holanda.

Poesia e música

Foi a convite de Eugênio Fim, que assina a direção musical do show, que Letícia empreendeu, no decorrer da pandemia, na junção de poesia e de música, para culminar no que ela chamou de “compêndio” pensado para falar sobre o que estava acontecendo à época.

“E aí Juliano Holanda, mestre, traduz tantas vezes o que está acontecendo no País e no mundo, de forma tão precisa, pontual, certeira (...). E diante de tanta turbulência, a gente precisava dessa sabedoria”, ressalta Letícia.

O projeto une arte paranaense e pernambucana, com poéticas de curitibanos como Luiz Felipe Leprevost e Chico Paes, do próprio Juliano Holanda e de interpretação musicada para o poema de João Cabral de Melo Neto, “O Forte Orange”, por Letícia Sabatella, com contribuição de Lirinha, entre outras canções/poesias que integram o repertório do show.

“Tem muitas coisas (das artes paranaense e pernambucana) que conversam”, enaltece Letícia, de pronto corroborada por Juliano. “Pra gente é muito diferente, específico e ao mesmo tempo nos unimos nas possibilidades com Brasis possíveis (...) Houve uma identificação com as pessoas e com as culturas”.

Sobre palcos, de teatro ou de música, Letícia se mostra à vontade em qualquer um deles, mas confessa que foi a música que a ajudou a ir para o palco”.

“Quando eu ia (para o palco) com o canto, eu tinha o tônus para conseguir me expressar no palco. Sempre procurava alguma coisa que fosse pelo cantar (...). Hoje vejo o texto muito fortemente como música, como se as duas coisas fossem fundamentais".

Ela segue, reforçando sobre a importância da música, utilizada por ela tanto para cantar, já que ali "tem uma atriz", como para interpretar como uma atriz "que pensa o texto como música”.



É que Sabatella já percorreu, com propriedade, grandiosidades ao lado de, por exemplo Elza Soares, quando gravou em 2002 para o disco “Do Cóccix até o Pescoço”.



Desde 2015 com a Caravana Tonteria, ela paira pelo universo sonoro também como compositora.

