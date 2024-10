Liam Payne: mulheres revelam momento que tiveram com o cantor antes dele ser achado morto; entenda

A- A+

As duas últimas pessoas que estiveram com o cantor Liam Payne, encontrado morto no hotel CasaSur, em Palermo, na Argentina, foram mulheres que trabalham com acompanhantes. Elas foram contatadas em uma plataforma onde é oferecido o serviço.



Sob juramento de dizer a verdade, perante o promotor Marcelo Roma, encarregado da investigação, sustentaram que o ex-vocalista do One Direction, enquanto esteve com elas, não consumiu drogas e que estava normal.

''Bebemos álcool'', afirmaram as duas jovens, segundo o que La Nacion conseguiu reconstruir a partir de fontes qualificadas da investigação. As duas mulheres prestaram depoimento na noite de anteontem, poucas horas depois que o corpo de Payne, 31 anos, foi encontrado no pátio interno do hotel. Ele morreu após cair da varanda de um quarto no terceiro andar.

''As testemunhas cooperaram. Não só no comunicado, mas também para oferecer acesso aos seus celulares'', afirmaram as fontes consultadas.

As duas jovens chegaram à CasaSur às 11h30 e saíram às 16h. ''Saíram mais cedo do quarto onde o músico estava hospedado, mas saíram do hotel às 16h porque houve um problema, Payne não queria pagá-los'', disseram os informantes consultados.

Embora a dupla tenha afirmado que diante delas o músico não consumia entorpecentes, quando a Polícia Municipal fez uma busca na sala apreenderam diversas substâncias que agora serão analisadas para determinar que tipo de entorpecente se trata. Presume-se que fosse cocaína.

''As circunstâncias do caso estão a ser investigadas como uma 'morte questionável', embora tudo indique que o músico estava sozinho quando ocorreu a queda, e atravessava algum tipo de surto resultante do abuso de substâncias'', disseram fontes judiciais nos últimos tempos.

Nesse sentido, e tendo em conta que se presume que o cantor britânico teve um surto psicótico em consequência do consumo de drogas, os investigadores do caso procuram identificar a pessoa que forneceu os estupefacientes a Payne. As principais suspeitas são dirigidas a um funcionário do hotel.

A autópsia, realizada ontem à noite pelos médicos forenses do Corpo Médico Legal (CMF), entre as 21h45 e as 23h05, concluiu que ''a causa da morte de Payne, determinada macroscopicamente, foi traumatismo múltiplo, hemorragia interna e externa''.

Na autópsia, assinada pelos médicos Santiago Maffia Bizzozero e Roberto Víctor Cohen, foi feita referência a 25 lesões compatíveis com as causadas por queda de altura.

''As lesões craniocerebrais foram suficientes para causar a morte, enquanto hemorragias internas e externas no crânio, tórax, abdômen e membros contribuíram para o mecanismo da morte. Os peritos forenses estimaram ainda que, quando analisadas as mãos, não foram encontradas lesões de tipo defensivo, que todas as lesões no corpo eram vitais e de produção contemporânea entre si e que não foram observadas lesões que permitam assumir a intervenção de terceiros", afirmou o Ministério Público.

O músico morreu na quarta-feira ao cair da varanda do quarto que ocupava no hotel CasaSur, localizado na Costa Rica, no número 600. O recepcionista, Esteban, ligou para o número de emergência 911 às 17h01 para pedir ajuda, pois o hóspede estava sob efeito de drogas e álcool.

''Quando o Serviço de Atendimento de Emergência (SAME) e pessoal da Delegacia de Bairro 14B da Polícia Municipal chegaram, Payne já havia caído da varanda de seu quarto e morreu no local devido à gravidade dos ferimentos'', segundo informações oficiais.

Após a descoberta do corpo, o Promotor Roma e a Secretária do Ministério Público, Florencia Lavaggi, providenciaram as primeiras medidas para avançar a investigação, entre elas, a convocação de peritos da Unidade Penal Móvel (UCM) da Polícia Municipal que ''explorou o local e encontrou no interior da sala substâncias que à primeira vista - e aguardando confirmação dos laudos periciais - seriam entorpecentes e bebidas alcoólicas, além de diversos objetos e móveis destruídos''.

