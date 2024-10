Jovem relata que Liam Payne teve ''comportamento bizarro" minutos antes de morrer

A- A+

O cantor Liam Payne fez uma confissão, em tom de lamento, minutos antes de morrer, aos 31 anos, após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, onde estava passando uma temporada desde setembro.



Uma jovem que estava hospedada no mesmo local afirmou ao jornal britânico "Daily Mail" que foi abordada pelo ex-cantor do One Direction no saguão, antes de ele se dirigir ao quarto em que estava hospedado, no terceiro andar. "Eu costumava estar em uma boy band — é por isso que estou tão f*dido", ele disse, na ocasião.

Em seu relato, a jovem — que teve o nome preservado pela publicação — disse que foi uma das últimas pessoas a falar com o popstar no Hotel Casa Sur, na capital argentina, na última quarta-feira (16). Ela destacou que Payne:

Apresentou um "comportamento perturbador e estranho" e quebrou seu laptop no chão; agarrou uma jovem e fingiu enforcá-la no elevador do hotel; estava acompanhado por um "séquito" de duas mulheres e um homem britânico.

Natural de Washington DC, nos EUA, a jovem de 28 anos, uma consultora de tecnologia da informação, fez fotografias de Liam Payne neste momento. As imagens foram publicadas pelo Daily Mail:

Ela disse que o "comportamento bizarro" de Liam Payne e suas consequências horríveis a deixaram "muito abalada". O encontro inesperado de 30 minutos entre ela e o cantor ocorreu no saguão do hotel, onde ela estava hospedada para um casamento. Payne deveria ter feito o check-out na manhã de quarta-feira (16), mas ainda não o havia feito até o final da tarde, segundo ela.

A jovem fez as fotos do cantor às 16h26, horário em que Payne realizou o comentário sobre a "boy band". Apenas 36 minutos depois, os funcionários do hotel soaram o alarme — às 17h04 —, sendo constatada a queda. Uma ambulância chegou às 17h11, e Payne foi declarado morto.

O que Liam Payne fez no hotel?

A jovem acrescentou, ao "Daily Mail", que um de seus amigos — convidado do mesmo casamento — tinha uma reserva no hotel e deveria ficar na mesma suíte de Liam Payne, mas que o quarto ainda não havia sido liberado justamente porque o hóspede não retirava seus pertences de lá.



"Os funcionários estavam um pouco nervosos porque ele ainda não havia feito o check-out às 16h30, mas também por causa de seu comportamento", contou a jovem.

"Entrei no hotel e ele estava esperando o elevador, e estava claro que ele queria que alguém o reconhecesse. Havia algo um pouco desesperado nele. Eu estava com meus amigos e nós sabíamos quem ele era, mas nenhum de nós estava muito interessado", contou a jovem.



"Quando o elevador chegou, ele de repente nos disse: 'Sim, eu sou o Liam!'. Ele alongou as palavras e então disse: 'Ok, vamos lá, entrem no elevador comigo, eu adoro um abraço'. Decidi não entrar e esperei o próximo, mas algumas das outras garotas entraram com ele e, no meio do caminho, ele começou a dizer: 'Oh, vocês são americanos, eu moro em West Palm Beach. Conheço americanos. Vocês são uns f*** loucos! Vocês são f*** perigosos!", acrescentou a jovem.

"E então ele agarrou uma garota que eu acho que estava com ele e começou a fingir que estava enforcando-a, só de leve, mas os outros acharam muito perturbador", disse ela.



A jovem afirmou que voltou ao saguão dez minutos depois e, logo em seguida, Payne voltou, segurando seu laptop aberto de maneira displicente por um canto. Ele então começou a ler e-mails depois de se jogar em um sofá, usando uma camiseta branca, calça cargo e tênis.

"Tenho um parente cego e percebi que ele tinha configurado o laptop para o modo de acessibilidade, por algum motivo, então, cada vez que ele movia o mouse sobre algo, a máquina falava em voz alta para dizer onde o cursor estava," disse a jovem.



"Presumi que ele estava fazendo isso para chamar a atenção também. Então, ele abriu seus e-mails e viu um que claramente o aborreceu. De repente, ele pegou o computador e gritou: 'Que se dane essa porcaria, cara!'. E aí ele começou a bater o computador no chão", contou a jovem.

"Todos, especialmente os funcionários, ficaram muito chocados. É um hotel de alto padrão e o comportamento dele estava completamente fora de lugar — as pessoas estavam apenas relaxando. Fui até ele e perguntei: 'Você está bem?'. Mas ele apenas grunhiu. Então ele disse: 'Eu costumava estar em uma boy band. É por isso que estou tão f**dido.'", continuou ela.

"Eu não podia acreditar que ele simplesmente disse algo assim. Houve muito mais palavrões, e ele pegou o laptop e foi para o elevador novamente", acrescentou a jovem.

Depois que ele se foi, um homem que o acompanhava — e integrava o tal "séquito", uma espécie de equipe ao redor dele — se desculpou com as pessoas no local: "Desculpe, ele fica muito chapado às vezes", afirmou. "Eu me perguntei o que essas pessoas ao redor dele estavam fazendo para ajudá-lo, mas talvez elas já tivessem tentado e falhado. Os funcionários do hotel estavam apavorados. Vi que um deles estava ao telefone, presumivelmente com a segurança ou a polícia", relatou a jovem.

"Nunca usei cocaína, mas ele estava se comportando exatamente como eu imaginaria que alguém drogado agiria — ele não estava se concentrando e suas pupilas estavam dilatadas, e ele estava se comportando de maneira agressiva — embora não contra ninguém em particular", acrescentou.

