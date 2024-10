A- A+

INVESTIGAÇÃO Liam Payne: confira a linha do tempo das últimas horas do astro do One Direction Jornal reconstitui passagem pela Argentina do artista, que faleceu aos 31 anos após cair cerca de 14 metros

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu nessa quarta-feira (16), aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. A polícia local afirmou que o artista faleceu "na hora", em decorrência dos ferimentos da queda, e abriu uma investigação sobre o caso. As autoridades confirmaram que Liam pulou da varanda do seu quarto em meio a um "surto" pelo abuso de substâncias.

O La Nacion reconstituiu os últimos dias e as últimas horas de Liam Payne na Argentina até a tragédia.

30 de setembro: Payne chega à Argentina

Payne chegou ao país e foi recebido pelos fãs no aeroporto Ezeiza. Nesse mesmo dia, o cantor britânico se hospedou no Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires com sua namorada Kate Cassidy e seu amigo Niall Horan.

Não foi a primeira vez que o músico britânico foi visto em Buenos Aires. Em maio deste ano, Payne já havia aproveitado alguns dias na Argentina e assistido ao show de outro ex-One Direction, Louis Tomlinson, no estádio Vélez Sarsfield.

“Pense até onde chegamos juntos”, disse Louis Tomlinson ao público antes de cantar “We Made It”. Enquanto isso, de um camarote, Payne acompanhava o show com entusiasmo.



2 de outubro: Show de amigo

Longe dos palcos, o músico se recuperava de problemas de saúde e aceitava convites dos amigos para viajar e relaxar. Sua última visita à Argentina teve como objetivo principal assistir ao show de seu ex-parceiro do One Direction Niall Horan na Movistar Arena, em Buenos Aires.

Payne se tornou o espectador favorito de Horan em um dos camarotes do estádio. Lá ele aproveitou o recital e chamou a atenção do público dançando e cantando, sem o menor receio de passar despercebido. Os amigos se despediram no dia 3 de outubro, um dia após a apresentação.

Imagens compartilhadas por fãs nas redes sociais mostram a interação de Liam com o público durante o show de Niall.

De 5 a 13 de outubro: Recital de Paul e distância da cidade

Payne compareceu ao estádio River Plate, como mais um fã, para curtir o recital de Paul McCartney e compartilhou algumas fotos do show em suas redes sociais no dia 5 de outubro. Segundo LA NACION apurou, o artista viajou então para passar alguns dias no Patagones Polo Club, em General Rodríguez, com sua namorada. Em maio deste ano já havia aproveitado a natureza, os cavalos e o aconchego da estadia da família Avendaño, na província de Buenos Aires.

13 de outubro: Chegada ao hotel Casa Sur

Payne decidiu ficar mais dias como turista na Argentina e deu entrada sozinho na Casa Sur, na sede em Palermo. Embora o cantor tenha chegado à Argentina com sua namorada Kate Cassidy, segundo o que a jovem revelou em em um de seus últimos vídeos do TikTok, ela decidiu voltar para Miami antes do planejado. Nos últimos dias, vários fãs se aproximaram da porta do hotel de Buenos Aires para cumprimentar o ídolo juvenil. Ele sempre foi amigável com eles e estava disposto a tirar fotos e dar autógrafos.

16 de outubro: Dia da morte

17h01 - Ligação de emergência

O gerente do hotel boutique Casa Sur, Esteban Grassi, solicitou a ajuda da polícia porque um hóspede estava agressivo e “quebrava” o quarto em que estava. “Temos um hóspede que está exagerando com drogas e álcool (...) Temos um pouco de medo que ele faça algo que coloque sua vida em risco”, disse o gerente na ligação.

17h04 - Vizinhança percebe movimentação

— Estávamos trabalhando e começamos a ouvir os bombeiros, então descemos para ver o que estava acontecendo e uma colega conversou com uma massagista do hotel que lhe disse que havia um homem que era muito violento, provavelmente drogado e no meio de um surto. E naquela altura não sei se ele já havia morrido. Depois passaram-se alguns minutos e vimos uma tenda vermelha no pátio interno do hotel — explicou Josefina, que trabalha num escritório adjacente ao hotel.

17h05 - Payne desce ao saguão

Como LA NACIÓN conseguiu reconstruir, Payne desceu ao saguão do hotel visivelmente fora de si, e a equipe que cruzou com ele pediu que voltasse para seu quarto.

Minutos depois, foi ouvido o impacto de seu corpo ao cair em um pátio interno, do terceiro andar (aproximadamente quatorze metros).

17h07 - Nova chamada de emergência

É relatado que havia “homem caído do terceiro andar” e solicitado atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAME), com prioridade.

Inicia-se a movimentação dos bombeiros.

17h12 - Bombeiros chegam ao hotel

18h10 - Anúncio oficial

A Polícia Municipal informou oficialmente que “o músico britânico Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-integrante da banda One Direction, morreu após cair do terceiro andar de um hotel na Costa Rica no bairro de Palermo”.

A informação divulgada explica que “à tarde policiais da Delegacia 14B foram encaminhados ao hotel CasaSur após ligação para o 911, em que foi denunciado [o caso de] um homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas ou álcool”.

Payne deixou uma marca profunda em toda uma geração de fãs que cresceram com ele e acompanharam de perto sua jornada artística desde sua repentina ascensão à fama quando tinha apenas 16 anos. Pouco depois de confirmada a notícia da morte do cantor britânico, seus seguidores se aproximaram da porta do hotel de Buenos Aires para se despedir com velas e fortes demonstrações de carinho.



