Luto Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morre aos 31 anos, na Argentina Cantor foi encontrado sem vida no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu aos aos 31 anos, nesta quarta-feira (16). O artista foi achado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com o jornal La Nacion, da Argentina, o músico teria morrido depois cair do terceiro andar do hotel, que fica em Palermo.



Segundo o jornal, a polícia, que confirmou a morte do artista, foi chamada ao local para lidar com "um homem agressivo" que estaria sob "a influência de drogas ou álcool". A polícia confirmou a morte.



"Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-integrante da banda One Direction, morreu hoje ao cair do terceiro andar de um hotel em Palermo", escreveu a polícia local em, um comunicado.



O chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti, detalhou à imprensa local que a morte foi instantânea.



Payne alcançou sucesso na década de 2010 como membro da já extinta boy band One Direction, do Reino Unido. O grupo encerrou atividades em 2016 e o cantor seguiu sua carreira solo, tendo lançando seu primeiro disco, o "LP1", no ano de 2019.

