Morre o escritor chileno Antonio Skármeta, de "O carteiro e o poeta", aos 83 anos

Morreu nesta terça-feira (15), aos 83 anos, o escritor, cineasta e ex-embaixador chileno Antonio Skármeta. Conhecido internacionalmente por seu romance "O Carteiro e o Poeta", que foi adaptado para o cinema e recebeu cinco indicações ao Oscar, ele foi acometido por Mal de Alzheimer, confirmou seu filho à AFP.

"Efetivamente meu pai morreu nesta manhã. Foi um longo processo que começou há anos com Alzheimer e terminou em uma morte natural", disse seu filho Fabián Skármeta.

Nascido em Antofagasta, no Chile, em 7 de novembro de 1940, Skármeta estudou filosofia e literatura em seu país e em Nova York. Sua vida foi marcada pelo golpe militar no Chile em 1973, que derrubou o governo de Salvador Allende. Exilado na Argentina e posteriormente na Alemanha, ele continuou a escrever sobre a realidade de seu país e as experiências do exílio.

Skármeta viveu ainda nos Estados Unidos, onde trabalhou como roteirista, professor e diretor de cinema. Seus livros foram publicados em 25 línguas. Seu maior sucesso é "O carteiro e o poeta", sobre a relação de amizade entre um carteiro apaixonado e o Prêmio Nobel de Literatura Pablo Neruda, que lhe dá conselhos sobre como conquistar a mulher amada.

Dirigido por Michael Radford, a adaptação para o cinema do livro teve cinco indicações ao Oscar em 1996. Concorreu a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado e melhor ator (para Massimo Troisi) e venceu na categoria de melhor trilha sonora.

Além de "O Carteiro e o Poeta", sua bibliografia inclui ainda os romances "O dia em que a poesia derrotou um ditador" (2001) e "A dança da vitória" (2003). Skármeta também foi embaixador do Chile na Alemanha de 2000 a 2003.

