romance Viúva de Marielle aparece aos beijos com atriz Jessica Córes; veja detalhes Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, foi fotografada em um festival no Rio, trocando beijos com a atriz de 34 anos

Um novo casal parece ter se formado em terras cariocas, com direito a troca de beijos no festival Rio Jazz Fest, ocorrido no domingo (13). Trata-se da vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, e da atriz global Jessica Córes.



As duas foram flagradas na Marina da Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro, local em que foi realizado o evento.

Reeleita nas eleições municipais deste ano, pelo PSOL do Rio, Mônica, 38, foi casada por dez anos com Marielle Franco - morta a tiros em 2018.



Já Córes, de 34 anos, é conhecida por papéis nas novelas "Verdades Secretas" e "Fuzuê", e também em "Cidade Invisível" (Netflix). Nos cinemas, a atriz atuou no filme "Biônicos".

Por enquanto, oficialmente, Mônica e Jessica não assumiram a relação. Este seria o segundo romance da vereadora desde Marielle. Ela namorou por dois anos a cantora Bruna Magalhães.

