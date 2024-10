A- A+

Fígado Estrela do TikTok morre aos 27 anos nos EUA após "forma rara" de câncer Rachel Yaffe tinha apenas 20 anos quando foi diagnosticada com carcinoma hepatocelular fibrolamelar, uma forma rara de câncer de fígado

A produtora de conteúdo Rachel Yaffe, de Maryland, nos Estados Unidos, morreu aos 27 anos, na última sexta-feira (11) após uma luta de sete anos contra uma doença rara. Ela tinha apenas 20 anos quando foi diagnosticada com carcinoma hepatocelular fibrolamelar, uma forma rara de câncer de fígado que afeta apenas 200 pessoas no mundo todo a cada ano.

Logo após receber o diagnóstico, ela começou a compartilhar sobre sua "jornada de cura" e ganhou mais de 60 mil seguidores no TikTok e Instagram.

Antes do anúncio da morte, a jovem fez uma postagem de despedida dizendo que ainda estava otimista, apesar de se sentir fraca após outra sessão de radioterapia. Ela revelou ainda que seu apetite estava começando a diminuir.

“Encontrar as pequenas alegrias me ajuda a permanecer motivada mesmo nos meus piores dias”, Rachel diz a legenda do vídeo. A publicação foi inundado com mensagens e homenagens de fãs expressando suas condolências.

Uma pessoa escreveu: "Descanse em paz, você era tão jovem."



Outro acrescentou: “Você merecia muito mais do que o tempo que lhe foi dado.”

Rachel, que compartilhou sua batalha online contra o câncer, disse que, no final da adolescência, sentiu que algo estava errado, mas atribuiu isso a uma intolerância ao glúten.



Ela foi encaminhada a um especialista, que encontrou um tumor de 20 cm em seu fígado. Após consultar um médico, uma biópsia revelou que Rachel tinha carcinoma hepatocelular fibrolamelar, um tipo incomum de câncer que afeta principalmente indivíduos jovens e saudáveis.

A condição é muito rara, afetando apenas 200 pessoas no mundo todo a cada ano. A maioria dos casos envolve adolescentes e adultos jovens, segundo afirmou o jornal The Sun.



Além disso, a maioria dos pacientes recebe um diagnóstico tardio, pois há poucos sinais de alerta e, quando a doença atinge outras regiões do corpo, ela já se espalhou do fígado e se torna muito mais difícil de curar.

Para o carcinoma fibrolamelar em estágio 1, a taxa de sobrevida em cinco anos é de 86%. Mas se o câncer avança para o estágio 2, a taxa de sobrevivência cai para 44%.

Rachel foi levada para cirurgia alguns dias depois para remover o tumor após ser diagnosticada com fibrolamelar estágio 4, após notar inchaço no abdômen.

Ela pensou que esse seria o último capítulo de sua história de câncer, mas era apenas o começo, pois três meses depois a doença retornou aos seus pulmões e fígado.

Depois de morar em Los Angeles por um tempo, Rachel se mudou para Nova York em setembro do ano passado, onde sua irmã mora. Mas em fevereiro deste ano, ela sofreu um sério problema de saúde devido a uma hemorragia pulmonar.

Rachel explicou em um vídeo do TikTok que o motivo disso foi que um tumor estava pressionando seu coração e obstruindo a ventilação de seu pulmão, o que causou o sangramento. Embora a maioria dos tumores em seu corpo parecesse "estável", os médicos estavam preocupados com um em sua barriga.

Após sua rodada mais recente de terapia de prótons, ela passou pelo processo de recuperação na casa de seus pais em Baltimore antes de partir para Nova York no final de agosto.

