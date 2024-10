A- A+

LUTO Familiares de Liam Payne se manifestam após morte do cantor Parentes do ex-integrante da banda One Direction pedem privacidade a fãs e repórteres

A família de Liam Payne quebrou o silêncio após a trágica morte do cantor na tarde da última quarta-feira (16), depois de ele cair de uma varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, onde estava hospedado desde setembro. Todos estão "devastados", como afirmou, ao jornal "The Sun", um parente do ex-integrante da boyband britânico-irlandesa One Direction.



Pais do artista, Geoff e Karen Payne foram vistos saindo às pressas de casa — em Wolverhampton, na Inglaterra —, por volta da meia-noite, na última madrugada, quando a notícia sobre a morte do filho, aos 31 anos, foi informada para eles.

Nesta manhã, as cortinas do andar de baixo da casa de quatro quartos permaneceram fechadas. Um membro da família, que atendeu à porta, disse às dezenas de repórteres e fãs presentes no local: "Estamos obviamente devastados com a notícia, mas não queremos comentar".



Vizinhos relatam que os pais de Liam Payne deixaram a residência na última madrugada enquanto duas mulheres, as irmãs de Liam, foram vistas entrando na propriedade às 9h da manhã desta quinta-feira (17).

Um residente local, que não quis ser identificado, disse ao "The Sun": "Eles foram vistos saindo às pressas por volta da meia-noite, mas não tenho certeza se estavam com malas. Você não pode imaginar o que estão passando... Sei que Liam gostava de voltar aqui quando podia. Eles estarão completamente de coração partido, pois eram muito próximos".

