LITERATURA Contação de histórias, cordel e xilogravuras celebram literatura infantil na Zona Norte de Recife 2ª edição da Mostra Encontar começa nesta quarta-feira (25) no Compaz do Alto Santa Terezinha

Com oficina de cordel e xilogravura, contação de histórias, shows, bate-papo e lançamentos de livros, a programação da 2ª edição da Mostra Encontar movimenta o Alto Santa Terezinha, Zona Norte da cidade, a partir desta quarta-feira (25).



Realizada no Compaz Eduardo Campos, localizado no Alto, a Mostra celebra a literatura infantil com atividades diversas e acesso gratuito até a sexta-feira, 27.



Cordel e J. Borges

Nesta quarta-feira, na abertura da Mostra, a cordelista e contadora de história Susana Morais comanda a oficina "Literatura de Cordel para Crianças.









A ideia é ensinar para os pequenos, e também para adolescentes, técnicas de escrita no gênero textual de origem nordestina.



A arte de J. Borges também integra a programação, e vai ser repassada aos participantes por meio de uma oficina de xilogravura, ministrada por Diego Gibran.

Nos dias seguintes, na quinta e sexta-feira, será a vez da jornalista e produtora Cláudia Bettini e da multiartista e radialista Mari Bigio, tomar a frente de um pocket programa de rádio de auditório.



Bigio também comanda o Pocket Show Mari Bigio e Banda, encerrando as atividades da edição.

Confira a programação



Quarta-feira, 25



Das 14h às 16h - Oficina "Literatura de Cordel para Crianças", com Susana Morais e Diego Gibran



Quinta-feira, 26



Rádio Matraquinha convida para:



Das 14h às 14h30 - Lançamento do livro "A Velha Mala da Casa Nova" e bate-papo com a autora Erica Montenegro



Das 14h30 às 15h - Sessão de Histórias, com Cláudio Bastos e Antônia

Das 15h às 15h30 - Sessão de Histórias, com Tio Dodinho



Sexta-feira, 27



Rádio Matraquinha convida para:



Das 14h às 14h30 - Lançamento de livros e bate-papo com editora Pó de Estrelas



Das 14h30 às 15h - Sessão de Histórias, com Adriana Shinohara



Das 15h às 15h30 - Sessão de Histórias, com Vinicius Viramundo

Das 15h30 às 16h - Pocket Show Mari Bigio e Banda

Serviço

2ª edição da Mostra Encontar

Quando: desta quarta-feira (25) até sexta-feira (27)

Onde; Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

Acesso gratuito

Informações

