PATRIMÔNIO Historiador lança livro sobre contrução da Igreja Matriz Santuário de Nossa Senhora da Escada "Matriz da Escada, Casa de Deus e Patrimônio do Povo" é fruto da pesquisa do professor Edson Junior

O professor e historiador Edson Junior lança, nesta quarta-feira (13), o livro "Matriz da Escada, Casa de Deus e Patrimônio do Povo". O lançamento ocorre no próprio santuário, às 19h, localizado no município localizado na Mata Sul de Pernambuco. Antes da celebração, também está marcada uma missa em homenagem à ocasião.



A obra aborda a construção e contexto histórico da Igreja Matriz Santuário de Nossa Senhora da Escada, que, neste ano, completa 150 anos de edificação.

O livro nasceu de uma pesquisa feita pelo autor sobre todo o contexto histórico da construção do santuário como ele é hoje. O ponto religioso foi erguido entre 1873 e 1874, e, na obra, o autor traz fontes da época, bem como imagens explicativas e todo o entorno do patrimônio do povo escadense e de Pernambuco.



"Neste ano, estamos celebrando 150 anos da construção desse templo que é Patrimônio Histórico aqui do município e, para mim, é motivo de muita alegria. Descobrimos relatos de fontes da época, tanto do frade, que foi o diretor das obras, como também da comissão que participou", comentou o autor.



"O livro traz para a gente com riqueza de detalhes esse processo de construção que mostra como um templo, prédio e patrimônio não só daqui de Escada, mas de Pernambuco como um todo, pode e deve ser preservado. O livro apela também para a preservação do Santuário de Nossa Senhora da Escada", completou Edson Junior.



