Luana Piovani gera polêmica ao falar sobre homens brasileiros: 'estão velhos e acabados'

A atriz Luana Piovani gerou polêmica nesta sexta, 3, após publicar um vídeo em que lamenta o fato de não ter beijado ninguém durante sua estadia no réveillon do Brasil. A artista anunciou o fim do namoro com o empresário Lucas Bitencourt em julho.

"Os melhores 'boys' são gays", afirmou Luana. "Os que não são gays estão velhos e acabados. Os que são visualmente interessantes [são] 'boy lixo'. Aí não tem."

A atriz, que também já foi casada com o surfista Pedro Scooby, atualmente vive em Cascais, em Portugal. Ela resolveu passar a virada de 2025 no Rio de Janeiro.

Em julho, Luana gravou um vídeo em que se emocionava ao comentar o caso de traição do jogador Yuri Lima a Iza e anunciava o fim do relacionamento com o empresário. "Me entristece muito. [...] Meus filhos estão no Brasil, terminei o meu namoro, então o 'buraco' está enorme", disse.

