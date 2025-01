A- A+

Prisão Preso no Paraguai, foragido após execução do bicheiro Fernando Iggnácio será extraditado para Brasil Pedro Emanuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro estava foragido e usava documento falso

Foi preso nesta sexta-feira, no Paraguai, um dos executores do bicheiro Fernando Iggnacio. Pedro Emanuel D’Onofre Andrade Silva Cordeir, que estava foragido, foi capturado na Ciudad del Este por agendes do Comando Tripartito da Policia Nacional do Paraguai após troca de dados de inteligência com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) da Polícia Civil do Rio.

Após a prisão, ele será extraditado para o Brasil. Segundo a DHC, o preso, que é ex-policial militar, fez pesquisas sobre a rotina de Iggnacio e sobre o tipo de arma que seria usada antes de executar o crime. Um dos herdeiros de Castor de Andrade, Fernando Iggnacio foi morto em novembro de 2020, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, ao desembarcar de um helicóptero.

Depois do crime, o homem fugiu do Brasil. A prisão foi feita depois que ele deu início aos procedimentos para tirar documento no Paraguai. Ele teria usado um documento brasileiro falso, o que teria despertado suspeita de agentes paraguaios.

